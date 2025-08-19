7 stilskih trikova briše 10 godina: Eksperti otkrili kakav dekolte podmladi lice i koji kroj popravi držanje

Stilisti su otkrili kako da podmladite lice i vrat, ali i da ispravite držanje - a potreban vam je samo adekvatna odjeća - 7 trikova u odijevanju briše 10 godina.

Izvor: Shutterstock

Godine prolaze a stil ostaje. I iako vrijeme mijenja tijelo, crte lica, boju kože i fleksibilnost pokreta, ne mora da promijeni osjećaj ženstvenosti. Uključujući i ženu koja želi da se sviđa sebi u ogledalu, da se osjeća samouvereno u kafiću, u šetnji, na zabavi ili samo u prodavnici.

Odjeća nije samo moda. Ona je alat. A u rukama zrele žene može djelovati iznenađujuće suptilno. Samo nekoliko trikova u stilu, boji, kroju ili dodacima - i lice djeluje svježije, držanje je bolje, raspoloženje je vedrije.

Ovo je 7 tajni ili tehnika koje zaista mogu da obrišu 10 godina - bez botoksa, bez napora, bez ikakvih pretenzija na mladost. Sve je prilagođeno godinama, figuri i unutrašnjem dostojanstvu.

1. V-izrez umesto rol-kragne

Jedna od najjednostavnijih i najefikasnijih tehnika. V-izrez otvara vrat, isteže torzo i čini liniju lica mekšom. Posebno je dobro ako je oval lica postao manje definisan, a vrat izgubio tonus - dekolte stvara "vazduh“ između lica i ojdeće, a to je uvijek osvježavajuće.

Izbjegavajte: rolke, okrugle izreze, stojeće kragne - one skraćuju vrat i zatvaraju gornji dio tijela.

2. Svijetle i svježe boje blizu lica

Posle 60. godine koža gubi svoju nekadašnju jedrinu, boju i toplinu. Stoga, odjeća blizu lica ne bi trebalo da "ugasi" kožu, već da joj doda svjetlost. To ne znači nošenje bijele boje - već nježne nijanse koralne, biserne, puderaste, svetloplave, svetlozelene oživljavaju lice i čine ga mlađim.

Izbjegavajte: bež i sivo-smeđe tonove, čine da lice izgleda umorno.

3. Podignuta linija ramena

Ukoliko žena ne vježba, starija figura se "opušta“: ramena opuštaju, leđa se pogrbe. A i tu odjeća može pomoći!

Šav na ramenu postavljen odmah iznad samog ramena ili strukturirani sako vizuelno ispravlja držanje. Ova tehnika čini figuru skladnijom, a siluetu vitkijom.

Posebno je koristan kod jakni, blejzera, bluza, pa čak i jednostavnih haljina.

4. Kraće i ravne pantalone umjesto uskih

Preuske pantalone ističu sve što obično želimo da sakrijemo: koljena, stomak, kukove, donji dio stomaka. Ali ravni ili blago skraćeni modeli (7/8) otkrivaju skočni zglob i tako stvaraju osjećaj lakoće i mladosti.

Zglobovi su područje koje dugo zadržava ljepotu, čak i ako se figura promijenila. Njihovim prikazivanjem skrećete pažnju sa problematičnih područja.

5. Minimalizam kao završnica

Nije toliko aksesoar ono što vas čini mlađim, već njeno mjesto i proporcije.

Velike, akcentne, ali jednostavne minđuše, lanci sa geometrijskim privescima, minimalizam sa karakterom - to je ono što čini sliku sabranom i "skupom".

A takođe - privlači pogled na lice, skrećući pažnju sa bora.

Izbjegavajte: sjajne plastične perle, mali „uspomen“ nakit iz posljednje decenije - vizuelno skraćuju vrat i „stare“ sliku.

6. Širok, ali ne i džakas kroj

Ravne haljine, jakne bez strukiranja, prevelika odjeća bez oblika - često samo dodaju volumen.

Zaista podmlađujući efekat postiže se labavom, ali ukrojenom siluetom: gdje je potrebno, blagi naglasak na struku, gdje je važno, prostor za kretanje.

3 zlatna pravila da obrišete godine odećom

Izvor: Shutterstock

Primjer: haljina A-kroja sa mekim linijama ili bluza sa asimetričnim rubom - one "skupljaju“ figuru, ali se ne stežu.

7. Jednostavne cipele s malom potpeticom ili đonom

Teške cipele skraćuju nogu, a samim tim i figuru u cjelini. Ali lagane čizme do članka, sandale sa potpeticom od 2-4 cm, cipele sa otvorenim risom vizuelno izdužuju noge i čine hod gracioznijim.

Podrška za skočni zglob uparena s laganom obućom je bonus za dob koji treba koristiti.

Ovih 7 trikova ne može da “ukloni“ godine – već da vam pomogne da ih bar ne dodate pogrešnim linijama, materijalima i detaljima.

(MONDO/Sensa)