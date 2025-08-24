Ova haljina biće pravi jesenji trend: Viđaćemo je svuda, nosiva u svim prilikama i treba bar jednu da imate

Haljine u smeđim nijansama biće vodeći trend jeseni 2025. – elegantne, praktične i nosive u svim prilikama. Evo zašto vam je bar jedna potrebna.

Izvor: ShotPrime Studio/Shutterstock

Smeđa boja veliki je trend u modi, ljepoti i unutrašnjem uređenju ove godine. Otkako je Pantone proglasio moka mus bojom 2025. godine, njena toplina i profinjena elegancija krase modne piste i strit stajl kombinacije širom modnih prijestonica.

Smeđa boja vladaće i jesenjim odevnim kombinacijama. Dizajneri za ovu jesen predlažu komade u bogatim zemljanim tonovima, a posebno učokoladno smeđoj boji, koja se nameće kao smela alternativa crnoj ili sivoj.

Predlažu se haljine u čokoladno smeđim nijansama, izrađene od luksuznih tkanina poput baršuna, satena i brušene kože, ali i od robusnih pletiva.

Ove jeseni nosiće se posebno midi i maksi modeli koji naglašavaju ženstvenu figuru na diskretan način, a preporučuje se kombinovanje sa modnim dodacima u toplim nijansama karamele i konjaka.

U svojim kolekcijama za jesen/zimu 2025. godine smeđe haljine predstavili su Stela Makartni, Viktorija Bekam, Majkl Kors i mnogi drugi.

Pogledajte neke od modela u smeđoj boji:

Zadovoljna.hr/ Lepa&Srećna