Donatela Versaće napravila transformaciju vijeka: Niko ne može da vjeruju kako izgleda na najnovijoj slici

Donatela Versaće je pokazala potpuno novi izgled i šokirala fanove na društvenim mrežama. Saznajte kako dizajnerka izgleda nakon transformacije i reakcije obožavalaca.

Izvor: Nancy Kaszerman

Ikona italijanske mode, Donatela Versaće, pokazala je fanovima potpuno novi izgled na novim fotografijama na društvenim mrežama.

Poznata dizajnerka, koja ima 70 godina, godinama izaziva spekulacije o svojoj promijenjenoj pojavi, iako je javno priznala samo da je radila botoks.

U najnovijoj objavi, Donatela je istakla vitku figuru dok je pozirala u bijeloj haljini sa šljokicama, sa svježim i mladalačkim izgledom lica. Gornja usna djelovala je tanje, a obrazi manje napuhano u odnosu na prethodne fotografije.

Novi izgled na premijeri mjuzikla "Đavo nosi Pradu"

Fanove je šokirala kada je prošle godine predstavila potpuno novi izgled tokom premijere mjuzikla "Đavo nosi Pradu". Na događaju je bila u društvu prijatelja Ser Eltona Džona, koji je komponovao muziku za predstavu zasnovanu na popularnoj drami iz 2006. godine sa En Hetavej u glavnoj ulozi.

Donatela se fotografisala i sa Anom Vintur, za koju se smatra da je inspiracija za priču, kao i sa glumicom Vanesom Vilijams.

Na crvenom tepihu zablistala je u providnoj bronzanoj mini haljini bogato ukrašenoj detaljima, sa crnim bodijem u obliku srca ispod. Uz haljinu je kombinovala smeđe kožne čizme sa platformom do kolena i crvenu vrpcu za podizanje svesti o HIV/AIDS-u, u znak podrške Elton Džon AIDS Foundation.

Reakcije fanova

Donatela je na Instagramu podijelila fotografije sa premijere uz opis: "R.S.V.P. YES Đavo nosi Pradu za otvaranje galavečeri", nazivajući predstavu "očaravajućom" i hvaleći Eltona Džona za njegov rad.

U drugoj fotografiji, Donatela je izgledala mlađe nego ikada, što je izazvalo niz komentara fanova, a jedan korisnik je njen novi izgled nazvao "najvećom transformacijom u istoriji".

Mnogi su na X (prethodno Twitter) uporedili njen mladalački izgled sa transformacijom Lindzi Lohan, koja je takođe nedavno prošla kroz značajne estetske promene. Jedan fan je upitao: "Da li si pronašla Lindzijevog doktora, Donatela?", dok su drugi jednostavno napisali: "Donatelino novo lice".

Mnogi komentatori su spekulisali o vrhunskom plastičnom hirurgu koji stoji iza transformacija, navodeći da su ovakvi postupci sada gotovo neprimjetni sa minimalnim vremenom oporavka, što omogućava zvezdama da se na crvenom tepihu pojavljuju potpuno neprepoznatljive.

Stručnjaci za plastičnu hirurgiju navode da poznate ličnosti ulaze u "epohu neprimetnih transformacija" zahvaljujući suptilnim intervencijama koje dramatično mienjaju izgled lica.

