Armani rekao posljednju riječ: Sakoi i jakne koji će biti moderne ove jeseni i zime

Sakoi i jakne po viziji modnog maga elegancije Đorđa Armanija - klasična elegancija s modernim tvistom

Novi sako i jakna po viđenju Đorđa Armanija moraju da kombinuju klasičnu eleganciju s modernim detaljima. Slavni kreator je opet uspio da stvori savršen balans između tradicije i inovacije.

Za jesen/zimu 2025–2026 on nudi sofisticiranu igru tekstura, boja i krojeva kojom i ove sezone ostavlja trag u istoriji mode.

1. Pliš kao savršen spoj tradicije i luksuza

Pliš se vraća u novim krojevima koji naglašavaju slobodu pokreta, a ima i dosta tvida, sa detaljima od kože. Armanijeva dama je i dalje veoma elegantna i moćna, ali ima i onu crtu "kežual" garderobe u kojoj može pravo u šoping i šetnju poslije posla.

2. Novi kroj sakoa

Armani je malo suzio sako u struku, mada on ostaje "oversajz". Kopčanje je jednoredno ili dvoredno. Mada je linija sad malo više naglašena, i dalje ostaje otmena i odmjerena. Kraćim jaknama su skinute kragne, često imaju oblik diskretnog "burenceta", pa odlično idu uz pantalone sa nepeglanim faltama u pojasu. Za legendarnog Italijana trend "tihog luksuza" nikad ne prolazi.

3. Boje koje pričaju priču

Paleta boja ove kolekcije kreće se od zemljanih tonova poput bež, smeđe i sive, do bogatih nijansi smaragdnozelene i kraljevskoplave. Ove boje ne samo da odražavaju prirodu, već i dodaju dubinu i sofisticiranost svakom komadu. Detalji poput metalnih dugmadi i grafičkih obruba dodatno ističu pažnju na detalje. Pogledajte kolekciju Đorđa Armanija za jesen/zimu 2025–2026. u galeriji slika.

