Kako će nam izgledati stanovi 2026? Sve što sada imamo postaje "demode" i ide u zaborav

Trendovi u enterijeru mijenjaju se brže nego ikada.

Dame i gospodo, stigla je sezona. Ne mislimo na jesen, već na nalet najava o boji godine 2026. Tokom narednih mjeseci, očekujemo da će svi veliki brendovi boja iznijeti svoje viđenje nijanse kojom ćemo uskoro željeti da obojimo svoje domove. Sve ono što nam je danas moderno, već sljedeće godine postaje zastarjelo. Trendovi u enterijeru mijenjaju se brže nego ikada, a dizajneri najavljuju da ulazimo u eru u kojoj će stanovi biti topliji.

Američki brend Behr već je otkrio svoju prognozu: Hidden Gem, dimljena žad nijansa, ni previše zelena ni previše plava, ali vrlo elegantna. A dok čekamo da brendovi "prosipaju boju" na sve strane, oprostite na igri riječi, pogledajmo koje nijanse će igrati glavnu ulogu kada je dizajn u pitanju.

Teal - plavozelena

Da li je plava? Da li je zelena? Nešto između, ali je bogata, smirujuća i osvježavajuća. Ova boja izaziva polemiku u društvu jer je svi drugačije doživljavaju. Teal je savršena "između" nijansa, koja se mijenja u zavisnosti od svjetla i materijala. Najbolje je unijeti je kroz elemente poput glazirane keramike, sjajnih površina i bogatih tkanina.

Mliječna čokolada

Mnogi dizajnerski studiji na sajmu u Milanu fokusirali su se na toplu nijansu mliječne čokolade. Prije dvije godine u trendu je bila terakota (crvenkastosmeđa), zatim bordo, a sada dolazi bogatija i dublja varijanta koja pruža osjećaj topline i sigurnosti. Poznati dizajneri poput Toma Morisa, Tifani Dagan i Kasandre Elis već je koriste u enterijerima. Tom je naziva neutralnom pozadinom uz koju sve druge boje dolaze do izražaja. To je nijansa koja izgleda luksuzno, ali i domaće, poput same čokolade.

Zlatnožuta

Duh sedamdesetih i dalje traje, a kako je ta decenija snažno uticala na palete posljednjih godina, dizajneri predviđaju da će zlatnožuta biti boja 2026.godine. Vidjeli smo procvat maslačak žute, ali ova toplija nijansa donosi osjećaj udobnosti koji ljudi žele u svojim domovima. Lako se kombinuje sa zelenom mahovinom, tamnim patlidžanom ili jarkom crvenom.

Vojnička zelena

Ima snagu i smirenost, zavisi od svjetla, ističu dizajneri. S jedne strane, dizajn inspirisan prirodom sve je prisutniji u domovima, a ova nijansa daje povezanost i toplinu. S druge strane, riječ je i o modi. Ona se vraća na modne piste, u torbama, pantalonama i jaknama. A u enterijeru daje snažan, ali sofisticiran efekat.

Žalfija zelena

Žalfiја zelena je zaista čarobna. Sve je češće viđamo, od zidova obojenih ovom nijansom do detalja i dekoracije. Smirujuća i prirodna, unosi balans i povezanost sa okolinom.

Mača zelena

Mača trend ne jenjava, pa ni u enterijeru. Zemljana, ali energična, ova zelena nijansa smiruje, a u isto vrijeme podiže energiju. Ako vas veseli u šolji, zašto ne bi i na posteljini ili fotelji? Željeli da priznate ili ne, činjenica je da je ova nijansa sve više prisutna u modernim domovima.

