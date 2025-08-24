Detalj na garderobi koji odmah daje uži struk i dozu glamura: Pored njega vam ne treba ni nakit, ni šminka

Puf rukavi su ponovo hit! Ovaj jednostavan, ali efektan detalj na haljinama, bluzama i košuljama trenutno je najlakši način da naglasite struk i unesete dozu glamura u svaki stajling.

Izvor: Ekateryna Zubal/Shutterstock

Ljeto je savršeno vrijeme da unesete malo lakoće i romantike u svoju garderobu. Nježne tkanine i voluminozni pufnasti rukavi učiniće čak i najjednostavniji izgled posebnim.

Mnogi pufnasti oblik rukava povezuju sa nečim pomalo naivnim ili čak zastarjelim. Ipak, sada su ovakvi rukavi ponovo u modi.

Pufnasti rukavi su napravljeni tako da budu providni, sa mekim naborima, u nežnim pastelnim nijansama ili modernijim oblicima.

Čak i ako nosite jednostavnu, jednobojnu haljinu, zahvaljujući voluminoznim rukavima, ona sada izgleda zanimljivo, svježe i malo modernije. Nema potrebe da dopunjavate izgled masivnim nakitom ili blistavom šminkom... Naprotiv, bolje je dati ovim rukavima prostora kako bi bili centar pažnje.

Ovakvi rukavi nisu samo dekorativni element. Oni su odličan alat za korekciju proporcija. Volumen na vrhu pomaže u uravnoteženju siluete, posebno ako imate uža ramena ili ako želite vizuelno da istegnete struk.

Za djevojke sa trouglastim tipom figure, takve haljine, jakne i bluze postaće must have. Ako imate široka ramena, važno je da izaberete modele gdje su pufnasti rukavi mekani, blago spušteni ili napravljeni od lepršave tkanine, kako ne biste vizuelno učinili sebe još širom.

Pufnasti rukavi su u trendu

Izvor: Ekateryna Zubal/Shutterstock

Takođe, treba razmisliti i o visini. Pufnasti rukavi mogu vizuelno "pojesti" visinu, posebno ako izaberete model u maksi dužini ili sa pahuljastom suknjom.

Niskim djevojkama će odgovarati mini haljine sa lakonskom siluetom ili bluze koje se mogu kombinovati sa suženim pantalonama ili farmerkama.

Posebno obratite pažnju na tkanine. Da bi rukavi zadržali oblik, izaberite modele od pamuka, organze, tafta ili šifona sa gustom strukturom. Sigurno nikoga nećete ostaviti ravnodušnim.

Story/ Lepa&Srećna