Ukoliko se pitate kako da vizuelno smanjite struk bez napora, ovih 5 trikova mijenjaju izgled figure i cijelu kombinaciju.

Izvor: Shutterstock/Mauro Del Signore

Struk je jedan od ključnih dijelova siluete tijela koji može napraviti veliku razliku u vašem izgledu, bilo da želite da naglasite obline ili jednostavno stvorite uravnoteženu siluetu. Nema potrebe da se opterećujete previše komplikovanim komadima ili složenim kombinacijama – dovoljno je da pažljivo birate odjeću koja usmjerava pažnju na struk i ističe ga na prirodan način.

Ako želite da saznate kako da naglasite svoj struk i stvorite skladnu siluetu, evo 5 modnih trikova i savjeta koji će vam pomoći da postignete željeni efekat.

Strukturirani sako sa pojasom

Strukturirani blejzer (sako) sa pojasom je odličan izbor za sve koji žele da postignu efektan, ali sofisticiran izgled. Klasičan blejzer sa oštrim linijama ne samo da daje formu tijelu, već i stvara vizuelnu liniju koja naglašava struk.

Dodavanje pojasa u struku čini ga centralnim akcentom, stvarajući izražen siluetski efekat. Ovaj look (izgled) je idealan za poslovne prilike, ali se može nositi i u svakodnevnim kombinacijama, uz džins (farmerke), elegantne pantalone ili čak kao mini haljina.

Pogledajte u našoj galeriji predloge za sakoe sa pojasom

Vidi opis Kako da vizuelno suzite struk? 5 trikova pravi siluetu pješčanog sata i popravlja cijelu kombinaciju Kako da vizuelno suzite struk Kako da vizuelno suzite struk Kako da vizuelno suzite struk Kako da vizuelno suzite struk Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Shutterstock Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Shutterstock Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Shutterstock Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Shutterstock Br. slika: 5 5 / 5

Dvobojna haljina sa detaljem u struku

Dvobojna haljina je savršen izbor za naglašavanje struka, jer je dizajnirana tako da se boje prepliću upravo u visini struka, čime stvaraju prirodan vizuelni efekat. Bez obzira na dužinu haljine, od midi (srednje dužine) do maxi (duge) modela, ovaj tip haljine će momentalno poboljšati siluetu i učiniti da struk izgleda uži.

Savršen je izbor za elegantne večernje događaje ili sofisticirane dnevne kombinacije.

Suknja sa širim donjim delom

Šira suknja je klasik kada je u pitanju isticanje struka. Posebno su efektne verzije sa visokim strukom, jer njihov kroj steže struk, a potom se širi ka bokovima. Ovaj tip suknje stvara harmoničan kontrast, čineći struk vizuelno užim.

Za moderniji izgled, možete dodati pojaseve u istoj boji kao suknja, čime ćete dodatno istaći struk i stvoriti savremen, elegantan izgled.

Pletena haljina sa širim pojasom

Minimalistički dizajn pletene haljine u kombinaciji sa upečatljivim (naglašenim) aksesoarima, poput skulpturalnog širokog pojasa, odličan je način za naglašavanje struka. Ovaj pristup omogućava da jednostavna linija haljine stavi fokus upravo na pojas, koji može biti u istom tonu ili u kontrastnoj boji.

Ovaj outfit (kombinacija) je savršen za svakodnevne prilike.

Prilagođena košulja i zvonaste farmerke

Kombinacija košulje i zvonastih farmerki odličan je izbor jer predstavlja jednostavan, ali šik način za naglašavanje struka. Košulja sa vertikalnim prugama pomaže da figura izgleda izduženije i vitkije.

Uparite je sa zvonastim farmerkama sa visokim strukom, koje će dodatno istaći struk i stvoriti uravnoteženu siluetu.

Izvor: Shutterstock

Ultra.ba/ Sensa