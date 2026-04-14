Koje namirnice mogu da olakšaju alergiju? Šta smiruje, a šta zapravo rasplamsava kijanje i curenje nosa

Od jagoda do probiotika, mnoge namirnice važe za prirodne antihistaminike, ali samo neke od njih imaju makar djelimičnu podršku istraživanja.

Izvor: Volodymyr TVERDOKHLIB/Shutterstock

Odmah da upozorimo - proizvodi "protiv alergije" ne postoje. Ne možete da pojedete nešto i istog trenutka da se riješite curenja nosa, suzenja očiju i crvenila kože.

Međutim, u ajurvedi i naturopatiji mnogi proizvodi smatraju se analogima antihistaminika, odnosno lijekova koji potiskuju aktivnost histamina - proteina koji se oslobađa kao odgovor na ulazak alergena u organizam i izaziva neprijatne simptome poput curenja nosa i kašlja.

Efikasnost većine takvih prehrambenih proizvoda potvrđena je samo malim brojem istraživanja. Zato, sa stanovišta dokazne medicine, lekovi ne mogu da zamjene ove namirnice. Ipak, sasvim pouzdano se zna za proizvode koji sadrže histamin ili podstiču ćelije da ga proizvode ili ometaju njegovo razlaganje. U njih spadaju:

zamrznuta riba, posebno skuša, tunjevina,

sir, naročito parmezan, gauda,

kobasica,

kiseli kupus,

šampanjac i druga vina,

citrusno voće,

orašasti plodovi,

špinat,

paradajz,

jagode,

crni i zeleni čaj.

Koji proizvodi navodno mogu da olakšaju alergiju?

Sve ovo se često sreće u izborima proizvoda koji navodno olakšavaju alergiju.

Proizvodi bogati vitaminom C

Naučnici pretpostavljaju da jednu od ključnih uloga u razvoju alergijskih reakcija može da ima oksidativni stres. Tako se naziva proces u kojem se ćelije tijela masovno oštećuju slobodnim radikalima.

Vitamin C je priznat snažan antioksidans. To znači da on efikasno smanjuje količinu slobodnih radikala i na taj način može da učini alergiju manje izraženom. Zato se alergičarima savjetuje da se oslone na proizvode bogate askorbinskom kiselinom:

crvena paprika,

brokoli,

karfiol,

citrusno voće: limun, pomorandže, grejpfrut,

kivi,

jagode,

crna ribizla,

spanać,

paradajz i sok od paradajza,

krompir.

Proizvodi bogati kvercetinom

Kvercetin je antioksidativno jedinjenje koje se nalazi u mnogim biljnim proizvodima. Kao i vitamin C, on se bori protiv oksidativnog stresa i na taj način može da ublaži simptome alergije. Kvercetin se nalazi u sljedećim proizvodima:

crvene jabuke,

malina,

kupina,

ribizla,

brusnica,

borovnica,

jagode,

višnja i trešnja,

crni i zeleni čaj,

brokoli,

grožđe,

crveni luk,

crno vino,

paradajz,

žuta i zelena paprika.

Proizvodi bogati omega‑3 masnim kiselinama

Zahvaljujući protivupalnom dejstvu, omega‑3 masne kiseline mogu da smanje simptome alergijske astme. Ovaj efekat je primijećen bar u nekoliko istraživanja. Ipak, ona još nisu dovoljna da bi se omega‑3 svrstala u antialergijske lijekove. I što je najvažnije, u istraživanjima su korišćeni dodaci, a ne namirnice bogate omegom.

Izvorima omega‑3 masnih kiselina smatraju se:

masna i umjereno masna morska riba - losos, skuša, tunjevina, sardine,

plodovi mora - školjke, škampi, ostrige,

crveni i crni kavijar,

orašasti plodovi i semenke,

biljna ulja - laneno, sojino,

riblje ulje,

spanać.

Neki drugi proizvodi

Stručnjaci američkog Centra za integrativnu i komplementarnu medicinu navode i druge vrste hrane koje se koriste u naturopatiji i ajurvedi. U njih spadaju:

med,

jogurt, kefir i drugi proizvodi s probioticima,

proizvodi koji sadrže ekstrakt semenki grožđa,

dodaci ishrani i superhrana sa spirulinom,

kopriva.

Kakva ishrana zaista može da olakša alergiju?

Smanjiti simptome alergije moguće je ako iz ishrane izbacite alergene koji izazivaju pogoršanje i proizvode koji podstiču organizam da stvara histamin. Takva ishrana se naziva eliminaciona dijeta.

Da bi dijeta kod alergije dala rezultate, potrebno je vrijeme. Obično je to 4-8 nedjelja, dok se simptomi ne smanje. U tom periodu ljekari preporučuju da vodite dnevnik ishrane i zapisujete u njega sve što jedete

Vaše mišljenje nam je važno - ostavite komentar, nije potrebna registracija!

(MONDO)