Melanija Tramp posvađala cijeli internet novom haljinom: Da li se pegla ili se nosi izgužvana

Melanija Tramp izazvala je polemiku bijelom haljinom sa crnim floralnim aplikacijama.

Melanija Tramp je još jednom pokazala da njen modni stil nikada ne prolazi neprimijećeno.

Erdemova haljina, spoj umetnosti i mode, izazvala je burne reakcije i podelila internet.

Melanija Tramp je dočekala kraljevski par iz Holandije u svečanoj bijeloj haljini sa upečatljivim crnim detaljima duž prednjeg dijela. Na prvi pogled, to je sofisticirana i elegantna kombinacija.

Međutim, i ovoga puta je prva dama Amerike uspjela da posvađa ceo internet, jer su se mišljenja radikalno podijelila.

Melanija je nosila koktel haljinu brenda Erdem, čija je prva cijena premašivala 5.000 dolara. Haljina je izrađena od specijalne "kloke" tkanine, predene u trodimenzionalnoj tehnici. Materijal djeluje kao da je sistematski gužvan tako da formira male klobuke, a ukrašena je ekstravagantnim trakama od crnog organdina.

Riječ je o komadu iz kolekcije nastale u saradnji dizajnera Erdema Moralioglua i britanske slikarke Kaj Donahi, zanimljivom spoju mode i umjetnosti.

Na društvenim mrežama uslijedila je prava rasprava. Jedni su bili oduševljeni: „Obožavam ovu haljinu! Uvijek elegantna, uvijek prelijepa“, dok su drugi hvalili crne polusandale brenda "Lobutin".

Međutim, kritike nisu izostale. Pojedini su haljinu uporedili sa „kravljom kožom“, drugi su se rugali kako izgleda zgužvana i kako bi bilo bolje da je Melanija obukla neku ispeglanu toaletu.

Šta vi kažete? Da li je haljina bila pun pogodak ili potpuni promašaj?

