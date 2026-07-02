Nakon što joj je muž predložio operaciju nosa, Sofija Loren je ostala dosljedna svom stavu da se ne mijenja zbog industrije zabave.

Izvor: M.G.M. - Album / Album / Profimedia

Sofija Loren nije marila za kritike na račun svog izgleda. U intervjuu iz 1979. godine, glumica je otvoreno govorila o kritikama koje je dobijala na početku karijere, uključujući i trenutak kada joj je tadašnji partner, italijanski filmski producent Karlo Ponti, sugerisao da bi trebalo da operiše nos.

U tom intervjuu, Loren je objasnila:

"Kada mi je suprug rekao da bi možda trebalo malo da 'skratim' nos, rekla sam: 'Ne mislim tako. Želim da zadržim svoj nos jer mi se sviđa kako izgledam. Mislim da bi ti trebalo da promijeniš snimatelja. Ako promijeniš snimatelja, možda ću imati šanse na filmu. U suprotnom, morala bih sve da mijenjam, a možda nikada neću ni biti na filmu, jer mi se sviđa moj izgled. Nemam komplekse zbog svog nosa'".

Nije odustala od svog stava.

"Tako da to nisam uradila. I evo me danas, imam svoj nos", istakla je.

Loren je ponovila stav i u razgovoru za The Hollywood Reporter 2014. godine, kada su je pitali kako se nosila sa savjetima i idejama o svom izgledu.

Vidi opis Lekcija Sofije Loren: Dala je savršen odgovor nakon što joj je muž predložio da operiše nos Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimeida Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: Profimeida Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: Profimeida Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: Profimeida Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: Profimeida Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: Profimedia Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: Profimeida Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: sashaalexanderponti/instagram Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: ph. Alfonso Catalano/SGP / SGP / Profimedia Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: Profimedia Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: Profimedia Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: Profimedia Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: Profimedia Br. slika: 15 15 / 15 AD

"Uvijek sam se trudila da ne slušam te ljude. Govorili su da mi je nos predugačak, a usta prevelika. To me uopšte nije boljelo jer, kada u nešto vjerujem, to je kao rat. To je bitka", rekla je.

"Čak je i Karlo rekao: 'Znaš, snimatelji kažu da ti je nos predugačak. Možda bi trebalo malo da ga koriguješ'. A ja sam odgovorila: 'Slušaj, ne želim ništa da diram na svom licu jer mi se moje lice sviđa. Ako moram da mijenjam nos, vraćam se u Pocuoli'", dodala je.

Kultna glumica ušla je u istoriju kada je 1962. godine osvojila Oskara za najbolju žensku ulogu. Postala je prva glumica koja je pobijedila za ulogu na stranom jeziku. Međutim, zvijezda italijanskog filma "Dvije žene" nije bila prisutna da preuzme statuu na ceremoniji prepunoj zvijezda. Umjesto toga, ostala je kod kuće u Rimu sa suprugom, producentom Karlom Pontijem.

"Kada sam krajem februara 1962. dobila nominaciju za Oskara, jedva sam mogla da povjerujem. Oskar? Nagrada Akademije? Stalno sam iznova čitala imena ostalih kandidatkinja", napisala je Loren, koja sada ima 91 godinu, u svojim memoarima iz 2014. godine.

Loren je priznala da je dopustila da je nesigurnost nadvlada.

"Znala sam da je razočaranje potencijalno uvijek iza ugla, a da je trijumf rezervisan samo za malobrojne", napisala je.

"Nakon mnogo odlaganja, odlučila sam da ne idem na ceremoniju. Da sam izgubila, onesvijestila bih se. Da sam pobijedila, opet bih se onesvijestila. Nisam mogla sebi da dozvolim da to uradim pred tolikom publikom i pred očima cijelog svijeta", dodala je.

(MONDO)