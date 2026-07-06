Da li sok od celera zaista čisti jetru? Doktorka otkriva šta je mit, a šta činjenica

Jedni celer smatraju saveznikom jetre, dok drugi upozoravaju da naučni dokazi ne prate njegovu popularnost.

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Sok od celera posljednjih godina često se predstavlja kao napitak koji "čisti" jetru i izbacuje toksine iz organizma. Međutim, dr Puđa Pilaj, specijalista interne medicine, kaže da za takve tvrdnje nema naučnih dokaza, jer jetra već ima efikasan sistem kojim, u saradnji sa bubrezima i digestivnim sistemom, uklanja štetne materije iz organizma.

Šta sok od celera može, a šta ne može?

Celer sadrži vitamin K, vitamin C, kalijum, folate i antioksidanse, a kada se jede kao cijela namirnica sadrži i dosta vlakana. Može da bude dio uravnotežene ishrane i doprinese hidrataciji organizma, ali nema dokaza da uklanja toksine, liječi masnu jetru ili može da zameni medicinsku terapiju.

- Cijeđenjem celera gubi se veliki dio vlakana, važnih za varenje, regulaciju šećera u krvi i zdravlje crijeva. Zato sok od celera ne treba posmatrati kao "čudotvorni" napitak - ističe dr Pilaj.

Ko treba da bude oprezan?

Sa sokom od celera bi trebalo da budu oprezne osobe koje imaju bolesti bubrega, uzimaju lijekove za razrijeđivanje krvi, poput varfarina, kao i oni koji su alergični na celer. Zbog visokog sadržaja vitamina K i određenih prirodnih jedinjenja, celer može da utiče na dejstvo pojedinih lijekova.

Celer sadrži vitamin K, vitamin C, kalijum, folate i antioksidanse

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Šta zaista čuva zdravlje jetre?

Umjesto detoks napitaka, doktorka preporučuje navike koje imaju dokazanu korist: raznovrsnu ishranu bogatu voćem, povrćem i integralnim žitaricama, održavanje zdrave tjelesne mase, redovnu fizičku aktivnost, ograničen unos alkohola, prestanak pušenja, dovoljan unos tečnosti i kontrolu bolesti poput dijabetesa i povišenog holesterola.

- Ako se jave dugotrajan umor, žutilo kože ili beonjača, oticanje, jak bol u stomaku ili izmijenjeni rezultati testova funkcije jetre, potrebno je javiti se ljekaru bez odlaganja - poručuje dr Pilaj.

Izvor: Onlymyhealth.com/Kurir