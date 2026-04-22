2 stvari koje razaraju jetru kao tiha epidemija: Pacijenti kriju istinu od ljekara, a i žene su među najugroženijima

Alkohol i gojaznost su direktno povezani sa porastom broja oboljelih od bolesti jetre.

Jedan od deset istovremeno pati od gojaznosti i prekomerno pije alkohol.

Istraživanja pokazuju da su prekomjerno konzumiranje alkohola i gojaznost u stalnom porastu posljednjih decenija, a sa njima i broj slučajeva bolesti jetre koji su mogli biti spriječeni.

Ovi faktori zajedno dovode do dramatičnog povećanja oboljelih od metabolički disfunkcionalne steatozne bolesti jetre (MASLD), nekada poznate kao nealkoholna masna bolest jetre.

Alkohol je odavno poznat kao uzrok oštećenja jetre, sve dok organ ne izgubi sposobnost filtriranja toksina iz krvi – stanje koje može biti životno ugrožavajuće. Gojaznost, s druge strane, opterećuje jetru nakupljanjem masnoća, što izaziva upalu i fibrozno tkivo. MASLD se često razvija tiho, bez simptoma, pa mnogi ljudi ne znaju da imaju bolest sve dok jetra ne bude nepovratno oštećena.

Podaci koji obuhvataju više od 257 miliona odraslih Amerikanaca pokazuju da skoro jedan od deset istovremeno pati od gojaznosti i prekomjerno pije alkohol, što značajno povećava rizik od bolesti jetre. Studija objavljena u časopisu JAMA Internal Medicine naglašava da je potreba za intervencijom jasna.

Dr Brajan Švej sa Univerziteta u Pitsburgu ističe da su javnozdravstvene i kliničke mjere neophodne kako bi se smanjila stopa smrtnosti od bolesti jetre povezane sa alkoholom. Preventivne mjere, dodaje, treba usmjeriti na mlađe i srednjovječne ljude, jer oni imaju veće šanse za oporavak ako se bolest otkrije na vrijeme.

Analizirano je ponašanje 45.133 odraslih Amerikanaca putem Nacionalne ankete o upotrebi droga i zdravlju iz 2023. godine. Teško pijenje definisano je kao 15 ili više pića nedjeljno za muškarce (ili pet ili više dnevno), dok je za žene granica bila osam pića nedjeljno. Osobe sa indeksom tjelesne mase (BMI) od 30 ili više smatrane su gojaznim.

Rezultati su pokazali da su mladi i srednjovječni najčešće u grupi koja kombinuje gojaznost i teško pijenje. Oko 12 odsto žena uzrasta od 26 do 34 godine spada u ovu kategoriju. Kod starijih muškaraca, učestalost je manja – samo 6 odsto muškaraca starijih od 65 godina pije više od 15 pića nedjeljno i istovremeno je gojazno.

Istraživači zaključuju da, iako je malo dokaza o istovremenom liječenju rizične upotrebe alkohola i gojaznosti, ljekari treba da ponude intervencije koje su efikasne za oba stanja – motivacione intervjue, kognitivno-bihevioralnu terapiju i farmakoterapiju.

Dodaju da lijekovi za mršavljenje, poznati kao GLP-1 agonisti, mogu pomoći u borbi protiv bolesti jetre. Rani rezultati sugerišu da GLP-1 antagonisti mogu smanjiti i upotrebu alkohola kod pacijenata sa poremećajem u vezi sa alkoholom, što bi ih učinilo dvostrukom terapijom.

Stručnjaci upozoravaju da je broj ljudi u riziku vjerovatno i veći, jer mnogi ne prijavljuju stvarnu količinu alkohola koju konzumiraju. Najnoviji podaci iz studije Global Burden of Disease procjenjuju da je 1,3 milijarde ljudi živjelo sa MASLD-om u 2023. godini. Procjene govore da će broj oboljelih porasti na oko 1,8 milijardi u narednih 25 godina, što ovu bolest čini jednom od najbrže rastućih zdravstvenih problema u svijetu.

Iako se danas više slučajeva dijagnostikuje, ukupni zdravstveni uticaj ostaje relativno stabilan – vjerovatno zahvaljujući ranijem otkrivanju i boljem upravljanju bolešću. Ipak, stručnjaci upozoravaju da dugoročni rizici ostaju ozbiljni: ako se ne otkrije i ne liječi, bolest jetre može napredovati do ciroze, otkazivanja jetre i raka jetre.