Kako da sačuvate preplanuli ten na kraju ljeta: Treba vam samo par kapi, lice će biti kao da se stigli s mora

Sve što treba da znate o popularnim preparatima u kapima – kako se kapi za samopotamnjivanje pravilno nanose, koje su razlike u odnosu na kreme i zašto oralne alternative mogu biti opasne po zdravlje.

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Topikalne kapi za samopotamnjivanje sadrže DHA ili eritrulozu i miješaju se sa hidratantnom kremom kako bi se boja postepeno gradila u roku od 4 do 8 sati.

Oralne „kapi za piće“ koje obećavaju ten nisu bezbjedne, nisu odobrene od strane nadležnih agencija i mogu izazvati oštećenja vida i jetre.

Za lice je dovoljno pomiješati 2 do 3 kapi sa kremom, dok se za tijelo preporučuje od 6 do 10 kapi uz obavezno postepeno nanošenje.

Kako se ljeto bliži kraju, očuvanje osunčanog i blistavog tena postaje prioritet u svakodnevnoj njezi.

Topikalne kapi za samopotamnjivanje nude potpunu kontrolu nad intenzitetom boje i savršeno se uklapaju u postojeću njegu. Važno je napraviti jasnu razliku između njih i oralnih preparata za piće, koji mogu biti opasni po zdravlje. U nastavku saznajte sve ključne detalje o korišćenju, bezbjednosti i prednostima ovih popularnih proizvoda.

Provjerite sastav svojih kapi za samopotamnjivanje

Topikalne kapi za samopotamnjivanje predstavljaju serum na bazi DHA ili eritruloze koji se miješa sa hidratantnom kremom kako bi se postepeno izgradila prilagođena boja u roku od 4 do 8 sati. Za lice je obično dovoljno 2 do 3 kapi, dok se za tijelo preporučuje 6 do 10 kapi. Boja od DHA kapi traje između 5 i 7 dana, dok eritruloza obezbjeđuje 3 do 5 dana osunčanog izgleda.

Sa druge strane, oralne „kapi za tamnjenje“ koje se unose pićem predstavljaju potpuno drugačiji i nebezbjedan proizvod – one zapravo ne tamne kožu, već mogu da izazovu promjenu boje kože, oštećenja vida i probleme sa jetrom.

preplanuli ten lice

Izvor: Shutterstock

Ne pijte kapi za samopotamnjivanje

Ne postoje bezbjedni niti efikasni oralni proizvodi za tamnjenje. Proizvodi namijenjeni oralnoj upotrebi obično sadrže kantaksantin, koji u većim dozama izaziva trajnu retinopatiju i oštećenje retine. Američka agencija za hranu i lijekove (FDA) odobrava kantaksantin isključivo kao aditiv za bojenje hrane u vrlo niskim koncentracijama, a nikako kao sredstvo za potamnjivanje kože.

Šta su zapravo topikalne kapi?

Topikalne kapi za samopotamnjivanje prodaju se u malim bočicama sa kapaljkom i predstavljaju koncentrovani serum. Aktivni sastojak je obično DHA (dihidroksiaceton) – isti molekul koji se nalazi u standardnim pjenama za samopotamnjivanje – ili eritruloza, blag šećer sa četiri ugljenika.

Kapi jednostavno pomiješate sa omiljenom hidratantnom kremom, losionom za tijelo ili serumom za lice i nanesete kao i obično. Boja se razvija postepeno tokom 4 do 8 sati usljed hemijske reakcije DHA sa aminokiselinama u gornjem sloju mrtvih ćelija kože.

kapi

Izvor: Shutterstock

Kako se ispravno nanose kapi za samopotamnjivanje

Za lice: Pomiješajte 2 do 3 kapi sa količinom hidrantne kreme otprilike veličine novčića.

Za tijelo: Pomiješajte 6 do 10 kapi sa uobičajenom dozom losiona za tijelo.

Nanesite preparat uveče prije spavanja kako bi se boja ravnomjerno razvila tokom noći.

Operite ruke odmah nakon nanošenja kako ne biste dobili fleke na dlanovima.

Gradite boju postepeno – možete dodati sloj sljedećeg dana, ali preplanuli ten nije moguće "poništiti" za 24 sata.

Održavajte boju laganim nanošenjem svakog dana ili na svaka 2 do 3 dana.

Provjerite sastojke u proizvodima

Prije upotrebe uvijek detaljno proučite listu sastojaka (INCI lista) kako biste tačno znali šta nanosite na kožu – bilo da je riječ o DHA, eritrulozi, parfemima ili konzervansima.

Zašto mnogi biraju kapi umjesto pjene ili spreja?

Prilagodljiva jačina: Sami prilagođavate broj kapi svom prirodnom tenu i željenom intenzitetu.

Nema tragova: Nema obojenog sloja koji se mora naknadno ispirati.

Savršena kompatibilnost: Kombinuju se sa vašom redovnom kozmetikom bez potrebe za dodatnim slojevima proizvoda.

Praktično pakovanje: Manja bočica je idealna za putovanja.

Blag miris: Koristi se znatno manje proizvoda u odnosu na klasične losione, pa je i miris samopotamnjivanja znatno diskretniji.

Zašto su oralne kapi rizične?

Proizvodi koji se reklamiraju kao sredstva za „piće i tamnjenje“ oslanjaju se na karotenoide poput kantaksantina. U dozama koje služe za tamnjenje, kantaksantin se nagomilava u masnom tkivu i retini, uzrokujući žute kristale u očima (kantaksantinsku retinopatiju) i moguće probleme sa funkcijom jetre. Nijedan oralni proizvod te vrste nije odobren kao bezbjedno sredstvo za potamnjivanje.

Ukoliko želite da produžite ljetnji izgled, fokusirajte se na provjerene metode pripreme kože, hidriranje i preparate bez DHA ukoliko imate osjetljivu kožu. Takođe, imajte na umu da kreme za samopotamnjivanje pružaju minimalnu prirodnu zaštitu (oko SPF 2 do 4), što znači da vam pravi zaštitni faktor od sunca i dalje ostaje neophodan.