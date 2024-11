7 bijelih laži govorite sebi svakog dana: Jedna riječ neće srediti sve, a problem ne nestaje ako ga ignorišete

Kada ste posljednji put sebe slagali? Vjerovanto niste ni svjesni da svakoga dana sami sebi izgovorite bar jednu od 7 malih bijelih laži.

Laž je nekad neophodna. Razumljivo je zašto lažemo sebe kad su vremena teška. Kratkoročno vam može biti lakše da ignorišete probleme i samo se nadate da će nestati, ali ovaj metod suočavanja sa stresom može prouzrokovati više štete nego koristi.

Svaki čovjek nešto poriče. Samoobmana ili laganje samog sebe je jednostavno lažno uvjerenje - a lažna uvjerenja mogu da zadovolje važne psihološke potrebe čovjeka, npr. povjerenje u svoje sposobnosti, kaže dr Šaram Hešmat za Psichology Today.

Evo 7 malih bijelih laži koje sebi izgovarate svaki dan i koje bi mogle da naruše vaše fizičko i mentalno zdravlje.

1. Moram da budem savršen/a

Da li kažete sebi da morate da budete savršeni? "Čak i da je savršenstvo dostižno, to nije zdrav cilj; perfekcionizam može da vas sputava“, kaže Lolli Daskal, predsjednica i izvršna direktorka kompanije koja se bavi obukom lidera "Lead From Within". "Zapamtite da su greške dio ljudskog bića – a ponekad su i naši najvredniji učitelji."

2. Izvinjenje sve može da sredi

Izvinjenje nikome ne popravlja stvari automatski. "Kada ljudi kažu sebi da izvinjenje čini sve boljim nakon uvrede, oni lažu sebe o potencijalnoj dugotrajnoj šteti, a to je gubitak povjerenja", kaže psiholog Set Mejers za Psichology Today. "Ono što je najvažnije, reći sebi da izvinjenje čini sve boljim sprečava ljude da završe posao jer nema sigurnosti i povjerenja.

3. Prestara sam da bih se promijenila

Nikada niste premladi ili prestari da biste promijenili svoj život. "Sa pet godina Mocart je već bio kompetentan za klavir i violinu, a sa 76 godina Nelson Mandela postao je predsjednik Južne Afrike. Istina je da nikada niste premladi ili prestari", kaže Daskal.

4. Nisam povrijeđena, ljuta sam

Ako ste ljuti zbog nečega, zapitajte se da li je ono što možda zaista osjećate povrijeđenost.

"Zapamtite da ljudi mogu da osjete više od jedne emocije u isto vrijeme i da takođe mogu iskusiti niz različitih emocija ako su samosvjesni i iskreni prema sebi“, kaže Mejers. On je u svom kliničkom radu otkrio da se pojedinci koji prijavljuju da se osjećaju ljuto ili zaglave u spirali besa često zapravo osjećaju više povrijeđeno nego ljuto, iako se trude da izbjegnu priznavanje da su povrijeđeni.

5. Ignorisanje problema čini da oni nestanu

Primamljivo je pretvarati se da problemi ne postoje, ali to razmišljanje dugoročno pogoršava stvari. "Odlaganje, magično razmišljanje i fantazije spasavanja mogu nam pomoći da na neko vrijeme izbegnete teške istine“, kaže Daskal. "Ali stvarnost vas uvijek sustiže, i što duže čekate, postaje sve gore.

6. Ne osuđujem druge

Postoje velike šanse da podsvjesno osuđujete druge. "Svi mi sudimo ljudima“, kaže Daskal. "Istraživači kažu da dolazimo do prvog zaključka za manje od sekunde. U nekim slučajevima mi sami osuđujemo, gledajući kako se mjerimo i uklapamo."

7. Trava je zelenija u tuđem dvorištu

Da li ste uvjereni da bi život bio bolji kada bi izgledao kao ono što vidite na društvenim mrežama?

"S obzirom na uticaj društvenih medija, na primjer, koji mogu da predstavljaju izmanipulisanu sliku, društvene snage naporno rade na prodaji sna i podsticanju fantazije – ili laži – u odnosu na stvarnost“, kaže Mejers.

"Iako će poriv da se vjeruje da će dobijanje novog, boljeg posla, ljepše kuće ili čak zarada mnogo više novca konačno dovesti do zadovoljstva, takve stvari rijetko vode do istinskog zadovoljstva. Shodno tome, ljudi često otkriju da kad stignu na mjesto za koje su sebi rekli da će ih konačno učiniti srećnim, ono ih zapravo ne čini mnogo srećnijim.”