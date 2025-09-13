Šta vam u životu nedostaje? Šolja koju biste uzeli otkriva da li se plašite da tražite ili živite "kako treba"

Šolja koju biste uzeli otkriva i šta vam najviše nedostaje u životu.

Ponekad ne možemo riječima da opišemo šta nam nedostaje. Ni tijelo, ni duša, ni život u cjelini. Ali unutrašnje slike znaju i mogu da kažu više nego što se čini. Ovaj mini-test nije samo o izboru šolje. Radi se o unutrašnjoj potrebi koja trenutno traži izlaz. O onome što niste tražili dugo, o onome čega se plašite da uzmete ili ne vjerujete da možete da dobijete. O tome govori ovaj vizuelnitest.

Pogledajte četiri šolje. Koja vam se čini najbliža - trenutno? Izaberite je intuitivno i bez analize, a zatim pročitajte šta to znači.

U psihologiji i art terapiji, šolja je simbol "zadržavanja“: sposobnosti primanja, držanja i punjenja. Kroz takvu sliku se može nježno vidjeti gdje ste sada, možete li da zatražite pomoć, kako se osjećate u vezi sa svojim željama. Birate šolju - i zajedno sa njom, nesvjesno birate svoje unutrašnje stanje.

Prepuna šolja

Prepuna šolja - preopterećenje, nedostatak granica, strah od traženja. Dajete sve - a sebi ne ostavljate skoro ništa. Imate puno energije, brige, ljubavi, ali to izlazi - bez filtera, bez pauza, bez "i ja mogu to da imam“. Plašite se da budete "previše“, ali u stvarnosti - previše ste za druge, jer ste premalo za sebe. Ne dozvoljavate sebi da imate potrebe. Sramota je tražiti. Nezgodno je uzimati. Zato dajete dok se ne ispraznite.

A šta ovo govori o vama: Teško je da osjetite svoje granice, plašite se sebičnosti, iza brige o drugima krije se potreba za priznanjem i prihvatanjem.

Šta će pomoći: Naučite da kažete: "Dosta. Sad ja“

Prazna šolja

Prazna šolja - unutrašnji umor, nedostatak topline, očekivanje čuda. Dugo niste bili ispunjeni. Mnogo ste živjeli - a malo dobili. Ili ste dobili, ali ne ono što je pravo. Kao da ste prošli pored sebe, i sada - unutra je tišina. Niste ljuti, ne plačete. Samo gledate u prazninu i čekate - barem neki znak da ponovo možete da živite, osjećate i radujete se. Prazna šolja je potreba za brigom, ali i strah od slabosti.

A šta to govori o vama: Sada ste u fazi iscrpljenosti, nultog stanja, postoji nesvjesno očekivanje da će neko doći i spasiti vas, može biti poteškoća sa samopoštovanjem: "Smijem li stvarno da pitam?“

Šta će pomoći: Mali rituali - ukusna hrana, toplina, odmor, bezuslovna podrška i komunikacija u kojoj jednostavno možete biti vi.

Šolja s pukotinom

Šolja sa pukotinom - stid zbog ranjivosti, strah od odbijanja. Znate kako da osjećate. Ali se plašite da ćete biti napušteni ako to pokažete. Unutar vas postoji tanak, nježan dio, nevidljiv spolja. Ali je tu i zahtijeva nježnost. Plašite se da budete nesavršeni. Da budete ružni. Da budete nezgodni. Ali upravo kroz tu pukotinu ste živi.

A šta to govori o vama: Teško priznajete svoje slabosti čak i sebi, u strahu ste da nećete biti prihvaćeni ako pokažete svoj bol.

Potrebno je prihvatanje - bez maski i uloga.

Šta će pomoći: Terapeutsko pismo - "Šta je ono čega se plašim da pokažem kod sebe".

Crna šolja

Tamna šolja znači - strah od osjećanja, odbacivanje potreba, blokada prijema. Kao da ne znate šta je unutra. Ili ne želite da znate. Predugo ste morali da ne osjećate. Držite se i kontrolišete. Bilo je lakše biti "ništa" nego "previše osetljiv". Bilo je bezbjednije ne željeti nego željeti, a ne dobiti. Sada je mračno, ne boli, ali nije ni živo. Više nije zaštita, već samo hladnoća.

A šta to govori o vama: Kontakt sa samim sobom je ozbiljno narušen, intimnost je strašna: sa samim sobom, sa drugima, želje su potisnute: lakše je živjeti "kako treba".

Šta će pomoći: Pitanja "Šta bih želeo/volela kada bi bilo moguće?“ i psihoterapija kao način za odmrzavanje.

(MONDO/Sensa)