Koja vam žena izgleda najsrećnije? Test ličnosti otkriva koliko ste mentalno stari i šta vas u životu vodi

Koja vam žena izgleda najsrećnije? Ovaj test ličnosti otkriva vašu mentalnu starost i šta vas vodi u životu.

Izvor: Printscreen/kobieta.interia.pl

Prvi utisci su ključni, a ono što prvo primetimo otkriva mnogo o nama. Evo testa ličnosti sa slikama koji će vam pomoći da odredite svoju mentalnu starost. Pogledajte sliku i zapitajte se: koja od žena na njoj izgleda najsrećnije u životu. Nemojte predugo gledati u sliku; zapamtite da su prvi utisci presudni - a to je odgovor koji vam prvi padne na pamet.

Naše mentalno doba može se razlikovati od našeg biološkog doba. Svi znamo nekoga ko se, čak i kao tinejdžer, ponašao izuzetno zrelo, a takođe znamo i ljude koji u kasnijim godinama uživaju u životu koliko i u dvadesetim. Ovaj test će vam pomoći da odredite svoje mentalno doba.

Pogledajte sliku i odgovorite: Koja od ovih žena vam djeluje najsrećnije?

Žena 1

Živite po vrijednostima koje ste naučili kod kuće. Preferirate klasičan porodični model - brinete o djeci dok vaš partner radi. Ne volite promjene, organizovani ste i sve imate isplanirano. Porodica je vaš prioritet i to je ono što vas čini srećnim. Cijenite osjećaj sigurnosti koji dolazi sa izborom klasičnog porodičnog modela. Iako ste često zauzeti i preokupirani porodičnim poslovima, upravo oni vam donose radost u životu. Vaša mentalna starost je 40-60 godina.

Žena 2

Zabava je ključna u vašem životu. Srećni ste kada uspjete da plesom odagnate sve svoje brige i tuge. Uživate u društvu i imate mnogo prijatelja sa kojima volite da provodite slobodno vrijeme. Uživate u kupovini, odmorima sa svim uključenim uslugama i tretmanima ljepote. Takođe cijenite luksuz, a novac igra značajnu ulogu u vašem životu. U stvari, to je ono što vas vodi pri izboru posla, druženju i planiranju slobodnog vremena. Što se tiče vaše mentalne starosti, vrlo je vjerovatno da imate oko dvadeset godina.

Žena 3

Najvažniji ljudi u vašem životu su vaši prijatelji. Imate ih nekoliko, ali su to posvećene osobe kojima možete vjerovati bez obzira na situaciju. Posvećujete veliku pažnju svom zdravlju i fizičkoj spremnosti. Vjerujete u izreku da je "zdrav duh u zdravom tijelu“, zbog čega ne želite da provodite vrijeme na kauču. Uživate u takmičenju, a vaše blagostanje vas motiviše da vježbate više nego dobra fizička spremnost, iako se na to ne možete žaliti. Volite da pomjerate svoje granice i pronalazite radost u tom procesu. Vaše mentalne godine su 30-35 godina.

Žena 4

Vodite nomadski način života. Neki ljudi misle da vam je teško da se smirite, ali to nije istina – vaša stabilnost dolazi iz stalnog kretanja. Ne možete da zamislite život na jednom poslu, na jednom mjestu, a da ne upoznate nove ljude ili otkrijete nova mjesta. Takođe ste veoma kreativna osoba; imate prijatelje, ali ste sposobni i da se sami snalazite. Cijenite društvo drugih i iz svake nove veze crpite nova iskustva. Sve ovo sugeriše da ste, s obzirom na vaše mentalne godine, u dvadesetim ili tridesetim.