Eminem tuži australijski brend "Swim Shady" zbog sličnosti sa "Slim Shady"

Američki reper Eminem (Marshall Bruce Mathers III) podnio je tužbu protiv australijskog brenda "Swim Shady", tvrdeći da naziv kompanije previše podsjeća na njegov zaštitni znak "Slim Shady" i da stvara lažnu povezanost s njegovim imenom.

Izvor: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Reper je u septembru podnio peticiju američkoj Kancelariji za patente i žigove, tražeći poništenje američkog zaštitnog znaka dodijeljenog kompaniji Swim Shady. Brend mora dati odgovor na peticiju do naredne sedmice.

Advokati Eminema tvrde da firma sa sjedištem u Sidneju stvara neovlaštenu povezanost s reperom i njegovim umjetničkim identitetom.

Iz kompanije "Swim Shady" poručili su da će braniti svoje intelektualno vlasništvo. Brend je registrovan u Australiji u septembru 2023. godine, a prvobitno je poslovao pod imenom "Slim Shade" prije zvaničnog predstavljanja 2024. godine. Kompanija prodaje suncobrane, torbe za plivanje i drugu opremu za plažu.

"Swim Shady" je ranije ove godine u SAD dobio odobrenje za zaštitni znak, nakon čega je Eminemov tim odmah podnio zahtjev za njegovo poništenje. Reper je takođe uputio prigovor na naziv i pred australskim institucijama.

Sudski dokumenti pokazuju da je Eminem ime Slim Shady zaštitio u SAD još 1999. godine, nakon objave istoimenog albuma, dok je zahtjev za zaštitu žiga u Australiji podnio tek u januaru 2025. godine. Advokati repera tvrde da je naziv Slim Shady postao globalno prepoznatljiv i neraskidivo vezan za Eminemovu karijeru, uključujući hit pjesmu "The Real Slim Shady", koja mu je 2000. godine donijela Grammy nagradu za najbolji solo rap nastup.