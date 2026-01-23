Tajna simbolika Petit-Beurre keksa koju niste primjećivali godinama

Izgled keksa koji je obilježio djetinjstvo mnogih od nas, krije posebno značenje.

Izvor: max777/Shutterstock

Popularni Petit-Beurre keks obeležio je djetinjstvo gotovo svih nas, a njegov naziv u prevodu sa francuskog znači "mali maslac", piše Jutarnji list. Sasvim je sigurno da ste ovaj keks tokom djetinjstva, a vjerovatno i kasnije, grickali, jeli ih izmrvljene u mlijeku ili koristili u nekom jednostavnom kolaču koji se ne peče.

Jednostavan, a ipak ukusan, ovaj keks deo je brojnih poslastica jer se odlično kombinuje sa gotovo svim sastojcima. Njegov ukus je lako prepoznatljiv, pa nema sumnje da ćete već pri prvom zalogaju znati da je reč upravo o Petit-Beurre keksu.

A da li ste znali da se uz ovaj keks vezuju i neke prilično zanimljive činjenice?

Petit-Beurre keks nastao je u kompaniji LU u Nantu, u Francuskoj, koja je i danas jedan od njegovih najpoznatijih proizvođača.

Možda najzanimljivija činjenica o omiljenom Petit-Beurre keksu jeste da njegov oblik zapravo simbolizuje slavljenje vremena.

Kada pogledate keks, primjetićete uglove, nazubljene ivice i rupice, ali prije nego što ga pojedete, rijetko ko pomisli da sve to prebroji i tim brojevima da dublje značenje, a ono je zaista fascinantno.

I danas je Petit-Beurre zadržao svoj prepoznatljiv oblik. Ima nazubljene ivice, sitne rupice na površini koje izgledaju kao da su probušene iglom.

Tradicionalno, pakovanje ovog keksa sadrži 24 komada, što simbolizuje 24 sata u danu. Takođe, sam dizajn keksa simbolizuje godinu - četiri ugla predstavljaju četiri godišnja doba, 52 "zuba" označavaju 52 nedjelje u godini, dok 24 male rupice predstavljaju 24 sata u danu.

Ovaj keks je 1886. godine u Nantu, u Francuskoj, osmislio Luj Lefevr, a inspiraciju je pronašao u podmetaču svoje bake. Lefevr je prvobitno prodavao keks iz engleske fabrike Huntley & Palmers, a zatim je sredinom 19. veka započeo sopstvenu proizvodnju. Bio je prvi koji je osnovao fabriku keksa u Francuskoj.

Lefevrov otac, čija se supruga prezivala Utile, odlučio je da na svaki keks stavi njihove inicijale - "LU". To je ubrzo postalo standard u francuskoj poslastičarskoj industriji, a danas je prepoznatljiv globalni brend. Dizajn i recept keksa su mnogi kopirali, zbog čega su 1988. godine patentirani pod nazivom Véritable Petit Beurre.

(Jutarnji list/MONDO)