"Šalite se? Za šta ste onda koristili prozore?!": Evropljani u šoku zbog novog trenda koji se širi u Americi

Evropljani ne mogu da povjeruju da se uobičajena svakodnevica u Americi predstavlja kao najnoviji trend.

Izvor: TikTok/bakers.finds/TikTok/chillnycgirl

Taman kad pomislite da ništa više ne može da vas iznenadi, pojavi se novi kućni trend na društvenim mrežama koji je Amerikance posvađao sa Evropljanima. Riječ je o provjetravanju kuće, praksi koja je izazvala lavinu komentara i nevjericu.

Trend podrazumeva da stanovnici SAD-a svakog dana po 10-15 minuta otvore prozore u svojim domovima kako bi pustili svež vazduh, čak i tokom zime, piše Index.hr.

"Smatra se da ovakav kratak nalet vazduha prostorije ispunjava svježinom, a da se pri tome prostorije ne ohlade", napominju Amerikanci.

Najbolje vrijeme za provetravanje je ujutru, posebno nakon spavanja, kada se u sobama nakupi vlaga, zatim posle tuširanja zbog pare, nakon kuvanja i prilikom sušenja veša u zatvorenom prostoru. Bivša nemačka kancelarka Angela Merkel je jednom prilikom izjavila da provjetravanje može biti "jedan od najjeftinijih i najefikasnijih načina" za sprečavanje širenja korone tokom pandemije.

"Pa, za šta ste onda do sada koristili prozore?"

Mnoge Evropljane je iznenadilo što je nešto što smatraju sasvim uobičajenim, predstavljeno kao najnoviji američki trend. Još više ih je zbunilo što Amerikanci uopšte moraju da "otkriju" provjetravanje. To je izazvalo brojne duhovite i začuđene komentare na internetu.

"Da li je Amerika neki društveni eksperiment?", "Ljudi, ovo je normalna svakodnevica", "Trend?!", "Pa, za šta ste onda do sada koristili prozore?", "Kao Evropljanin, iskreno ne znam da li bih se smijao ili plakao", "Šta je sljedeće? Sušenje odjeće na vazduhu? Sve je moguće".

(MONDO)