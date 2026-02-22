Karneval u Herceg Novom okupio više od 600 učesnika

Deveti Međunarodni karneval 57. "Praznika mimoze" okupio je u Herceg Novom više od 600 učesnika, saopštili su organizatori.

Izvor: Srna

Karnevalska povorka u kojoj je bilo mnoštvo maštovitih kostima, uz muziku i mažoretkinje, krenula je sinoć sa Trga Nikole Đurkovića, a pridružili su im se brojni posjetioci, kao i delegati Federacije evropskih karnevalskih gradova.

U Njegoševoj ulici nastupile su karnevalske grupe iz Hrvatske, Srbije, BiH, Bugarske i Crne Gore nakon čega je u punom parku Boke uslijedio "Brazilski dens šou", a potom su na scenu stupili Dejan Petrović i "Big bend".

Karnevalu je prethodio prijem kod predsjednika opštine Herceg Novi Stevana Katića za delegate Federacije evropskih karnevalskih gradova, na kojem je istaknuto da Herceg Novi kroz "Praznik mimoze" i saradnju s drugim gradovima jača imidž regionalnog turističkog i kulturnog centra. Gosti su Katiću uručili plaketu "Memoriam vivat" /Uspomena živi/.

Organizator karnevala i predstavnik novske grupe "Maškare" Ivan Peulić rekao je da je domaćinima glavni cilj da svi karnevalisti i posjetioci uživaju i kao uspomenu ponesu pozitivne utiske o Herceg Novom. Za danas su u okviru "Praznika mimoze" planirane igre picigin, briškula i trešeta, te Dječiji maskenbal.

Organizatori ove manifestacije su opština Herceg Novi, Turistička organizacija Herceg Novi i krovna institucija kulture u gradu "Herceg-fest".