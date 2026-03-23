Izglasana najčudnija srpska riječ: Ubjedljivo 1. mjesto, a evo šta tačno znači

Ako pitate sve one koji prate Instagram stranicu "Dnevna doza pravopisa", riječ "čalabrcnuti" je najčudnija u srpskom jeziku.

Instagram stranica "Dnevna doza pravopisa" ponovo je postavila zanimljiv zadatak svima onima kojima redovno skreće pažnju na najčešće greške u pravopisu. Ovoga puta, pratioci su pitani da izaberu najčudniju srpsku riječ, ali ne po značenju, već po tome kako zvuči.

Riječ "čalabrcnuti" dobila je skoro 500 glasova i samim tim zauzela prvo mjesto na ovoj listi. A šta ona tačno znači?

"Čalabrcnuti ili labrcnuti znači prezalogajiti, pojesti nešto malo i na brzinu. Isto tako, reč 'čalabrčak' znači zalogaj, užina ('Čalabrčak dok ne prispije ručak'.)", navodi Instagram stranica "Poreklo reči".

10 najčudnijih srpskih reči:

čalabrcnuti grkljan krkljanac šćućuriti džangrizalo štititi škrgutanje nauštrb dragička šeprtlja

