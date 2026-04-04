Ovi holandski crijepovi nisu kao drugi: Izgledaju isto, a zapravo su zamjena za solarne panele

Autor Haris Krhalić Izvor Smartlife
1

Novi solarni crijep od perovskita omogućava proizvodnju energije bez narušavanja izgleda krova i dodatnog opterećenja konstrukcije.

Solarni crijep koji pravi struju Izvor: TNO

Postavljanje glomaznih solarnih panela na krovove često kvari izgled kuća, a na starim objektima to ponekad nije ni moguće zbog prevelikog opterećenja koje bi trpela konstrukcija. Rješenje stiže iz Holandije, gdje je razvijen prvi solarni crijep na svijetu od tankog perovskit filma.

Rezultat? Krov koji proizvodi struju, a izgleda potpuno identično kao svaki drugi u komšiluku.

Inženjeri iz holandske organizacije TNO i kompanije ASAT BV uspjeli su da tanku solarnu foliju zalijepe na kompozitnu bazu crijepa. 

Tehnički gledano, crijep koristi fleksibilne perovskitne ćelije nanesene na foliju, koja se zatim pričvršćuje na zakrivljenu bazu. Materijali i procesi su prilagođeni za masovnu proizvodnju "roll-to-toll" metodom, što je ekonomski najisplativiji put do tržišta.

Efikasnost pojedinačnih modula dostiže 13,8%, dok nakon instalacije ona iznosi stabilnih 12,4%.

Istraživači ističu da zakrivljenost površine ima tek neznatan uticaj na performanse. Razvoj je prošao put od laboratorijskih ćelija, preko modula dimenzija 10x10 cm, pa sve do gotovih, funkcionalnih solarnih crijepova spremnih za krovove.

"Ovo omogućava da krovovi i infrastruktura proizvode održivu električnu energiju bez kompromisa po pitanju dizajna ili estetike. Ovo predstavlja važan korak u daljem razvoju solarne energije u izgrađenom okruženju", kaže Roland Valkenborg iz kompanije TNO.

Prototip je uspješno testiran, a kako bi se proizvod komercijalizovao, TNO je 11. marta 2026. osnovao ćerku firmu Perovion Technologies.

U planu je dalje produženje radnog vijeka i pouzdanosti tehnologije, čime se postavljaju temelji za energetsku sigurnost Evrope bez narušavanja njene arhitekture.

Možda će vas zanimati

Zlatko

Kad će na tržište? Kad će kod nas? Cijena?

