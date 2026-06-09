Lego predstavio najveći set u svojoj istoriji: Sagrada Familija od čak 12.060 dijelova

Više od 12.000 kockica, visina od 62 centimetra i mjeseci sklapanja pred vlasnicima – tako izgleda novi Lego set koji je oborio sve dosadašnje rekorde kompanije.

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Ljubitelji Lego kockica uskoro će moći da sastave jednu od najpoznatijih građevina na svijetu, čuvenu Sagradu Familiju u Barseloni. Danski proizvođač igračaka predstavio je impresivan model ove bazilike, koji sa čak 12.060 dijelova predstavlja najveći set koji je kompanija ikada proizvela.

Novi model pridružuje se kolekciji svjetskih znamenitosti u kojoj se već nalaze replike njujorške panorame, Ajfelovog tornja i Fontane di Trevi u Rimu. Predstavljanje seta poklopilo se sa obilježavanjem stogodišnjice smrti slavnog arhitekte Antonija Gaudija, tvorca jednog od najprepoznatljivijih simbola Španije.

Više od 12.000 kockica i visina od 62 centimetra

Pred graditeljima je ozbiljan izazov. Kada se svih 12.060 dijelova spoji, nastaje model visok 62 centimetra, vjerna umanjena verzija bazilike čiji najviši toranj u stvarnosti doseže 172,5 metara.

Impozantne su i dimenzije projekta, ali i njegova cijena. Lego je saopštio da će set koštati 799,99 dolara.

Prednarudžbine su već počele, dok će prve isporuke kupcima krenuti od 1. novembra.

Jedan od najzanimljivijih detalja modela jeste prikaz čuvenih vitraža po kojima je Sagrada Familija poznata širom svijeta. Dizajneri su uspjeli da dočaraju efekat prelamanja svjetlosti i boja koji predstavlja jedno od zaštitnih obilježja ove bazilike.

„Željeli smo da na autentičan način prenesemo Gaudijevu viziju, složenost same građevine i jedinstveni proces njene izgradnje. Cilj nam je bio da sve to pretvorimo u posebno iskustvo sklapanja", izjavio je glavni Lego dizajner Rok Žgalin Kobe.

Crkva koja se gradila skoro vijek i po

Sagrada Familija važi za jedno od najvećih arhitektonskih čuda modernog doba. Njena izgradnja počela je davne 1882. godine prema projektu Antonija Gaudija, koji je zamislio monumentalnu građevinu sa 18 tornjeva posvećenih važnim biblijskim ličnostima.

Barselona

Izvor: Stefano Politi Markovina / Shutterstock.com

Međutim, radovi su decenijama kasnili zbog izuzetno složenog projekta, ali i činjenice da su tokom Španskog građanskog rata uništeni brojni originalni nacrti i modeli koje je Gaudi ostavio iza sebe.

Kada je slavni arhitekta poginuo 1926. godine, završeno je svega između 10 i 15 odsto planiranog kompleksa.

Generacije turista navikle su da Sagradu Familiju posmatraju okruženu građevinskim skelama i dizalicama, ali je taj prizor konačno postao prošlost.

Završetak istorijskog projekta

Poslije čak 144 godine rada, bazilika je završena krajem februara ove godine. Dodatnu simboliku predstavlja činjenica da bi papa Lav XIV ove nedjelje trebalo svečano da otvori Kulu Isusa Hrista, i to tačno vijek nakon smrti Antonija Gaudija.

Dok milioni turista planiraju da obiđu završenu baziliku u Barseloni, Lego fanovi širom svijeta dobiće priliku da njenu minijaturnu verziju izgrade i u sopstvenom domu, kockicu po kockicu.

(EUpravo zato/rts.rs)