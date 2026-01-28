Na današnji dan je osmišljen patent koji je sve promijenio: Šta je bilo presudnoda se "rodi" LEGO?

Bio je to trenutak koji je zauvek definisao ono što LEGO jeste i zašto je opstao više od pola vijeka.

Izvor: stockwars/Shutterstock

LEGO kocke su danas jedan od najprepoznatljivijih proizvoda na svijetu, simbol dječje igre, kreativnosti i učenja.

Njihova globalna priča ima vrlo precizan početak.

Ključni datum u istoriji LEGO-a je 28. januar 1958, dan kada je patentiran dizajn plastične kocke s unutrašnjim cjevčicama koje omogućavaju čvrsto i stabilno spajanje.

Taj patent nije bio puka administrativna formalnost. Bio je to trenutak koji je zauvek definisao ono što LEGO jeste i zašto je opstao više od pola vijeka.

Od drvenih igračaka do plastične revolucije

Kompaniju LEGO je 1932. osnovao danski stolar Ole Kirk Kristijansen u Bilundu. U početku je proizvodio drvene igračke, a ime LEGO nastalo je od danske fraze "leg godt", što znači "dobro se igrati".

Nakon Drugog svjetskog rata, LEGO počinje da eksperimentiše sa plastikom, tada još novim i sumnjivim materijalom u industriji igračaka.

Prve plastične kocke su se pojavile krajem četrdesetih, ali su imale veliki problem. Mogle su da se slažu jedna na drugu, ali nisu bile dovoljno stabilne. Konstrukcije su se lako raspadale, a mogućnosti gradnje su bile ograničene.

Patent iz 1958. koji je sve promijenio

Rješenje je stiglo upravo 28. januara 1958, kada je LEGO patentirao kocku s karakterističnim cjevčicama. Taj naizgled jednostavan tehnički detalj omogućio je savršenu ravnotežu između čvrstine i fleksibilnosti. Kocke su mogle čvrsto da se povezuju, ali i lako razdvajaju, bez pucanja ili deformisanja.

Ovaj sistem spajanja je bio revolucionaran. Zahvaljujući njemu, LEGO je prvi put ponudio jedinstveni sistem u kojem su svi elementi međusobno kompatibilni. Još važnije, kocke proizvedene 1958. godine i danas mogu da se spoje s onima koje se proizvode u 21. vijeku.

Izvor: Shutterstock

Zašto je LEGO patent bio presudan?

Patent iz 1958. je postavio osnove LEGO filozofije "sistema igre". Dijete više nije bilo ograničeno na jedan set ili jednu ideju. Svaka nova kutija kocki proširivala je mogućnosti prethodnih. To je bio ključan razlog zašto LEGO nije ostao samo još jedna prolazna igračka, već je prerastao u dugoročnu platformu za kreativnost.

S poslovne strane, patent je LEGO-u dao i snažnu zaštitu od kopiranja u presudnim godinama rasta. Firma je mogla da ulaže u kvalitet, preciznost proizvodnju i razvoj novih setova, znajući da posjeduje jedinstveno tehničko rješenje.

Iako je patent kasnije istekao, njegov uticaj nije nestao. Standard koji je LEGO tada postavio postao je industrijski uzor, a sama kocka kulturna ikona. Od dječjih soba do inženjerskih radionica, od vrtića do NASA-inih laboratorija, LEGO kocke se i danas koriste kao alat za učenje ili kreativno razmišljanje.

Bez ove ideje, LEGO bi vrlo vjerovatno ostao tek zanimljiva epizoda u istoriji igračaka, a ne globalni fenomen.

(EUpravo zato/Index.hr)