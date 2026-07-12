Dan će se pretvoriti u noć: Evropu čeka istorijski spektakl kakav nismo vidjeli od 1999. godine

Sljedećeg mjeseca, dijelovi Evrope će doživjeti prvo potpuno pomračenje Sunca poslije 1999. godine.

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Dan će se nakratko pretvoriti u noć u dijelovima Evrope sljedećeg meseca, kada kontinent bude doživio prvo potpuno pomračenje Sunca poslije gotovo tri decenije.

Ovaj rijedak nebeski događaj, koji će se odigrati u srijedu, 12. avgusta, nastupiće kada Mjesec prođe tačno između Zemlje i Sunca, nakratko uronivši dijelove Grenlanda, Islanda, sjeverne Rusije, Španije i mali dio Portugala u mrak, prema podacima Nase.

Ovo će biti prvo potpuno pomračenje Sunca vidljivo iz Evrope još od 1999. godine, piše Sky News.

U trenutku najvećeg pomračenja, dovoljno veliki dio Sunca biće prekriven da će se primjetno promijeniti temperatura i nivo osvjetljenja, navodi Kraljevska opservatorija u Griniču. Zbog toga će djelovati kao da je svitanje ili sumrak, iako će još biti dan.

Što nebo tog dana bude vedrije, promjena će biti uočljivija. Takođe, što se budete nalazili jugozapadnije, veći dio Sunca biće zaklonjen.

Najprije ćete vidjeti prvi kontakt, trenutak kada Mjesec počinje da prelazi preko Sunca. Zatim slijedi maksimum pomračenja, kada je najveći dio Sunca prekriven, a na kraju dolazi završetak pomračenja.

Djelimično pomračenje biće vidljivo i u drugim dijelovima Evrope, Kanade i sjeverozapadne Afrike.

Gdje se može vidjeti potpuno pomračenje?

Ako želite da vidite potpuno pomračenje, moraćete da otputujete u inostranstvo, zajedno sa mnogim turistima koji se to očekuje da učine 12. avgusta.

Putanja potpunog pomračenja – područje u kojem Mjesec potpuno zaklanja Sunce – počeće iznad Grenlanda, zatim će preći preko Islanda i završiti se na sjeveru Španije i Balearskim ostrvima.

Prema NASA, malo i udaljeno područje sjeverne Rusije doživjeće potpuno pomračenje oko podneva, dok će na Grenlandu i Islandu ono nastupiti kasno popodne ili u ranim večernjim satima.

Vidi opis Dan će se pretvoriti u noć: Evropu čeka istorijski spektakl kakav nismo vidjeli od 1999. godine Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: USA TODAY Network / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: USA TODAY Network / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: USA TODAY Network / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: USA TODAY Network / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Stephen Lovekin / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

U Španiji i krajnjem sjeverozapadu Portugala Sunce neće biti potpuno zaklonjeno sve do kasnih večernjih sati, neposredno prije zalaska.

Za većinu posmatrača potpuno pomračenje trajaće manje od dva minuta, dok će u blizini same središnje linije putanje pomračenja na Grenlandu, u Rusiji ili iznad sjevernog Atlantika trajati oko dva i po minuta.

Kako bezbjedno posmatrati pomračenje?

Čak i tokom pomračenja, direktno gledanje u Sunce može oštetiti oči, osim u vrlo kratkom trenutku kada je Sunce potpuno zaklonjeno tokom potpunog pomračenja.

Za bezbjedno posmatranje potrebne su posebne naočare za pomračenje, koje su hiljadu puta tamnije od običnih sunčanih naočara.

Međutim, treba provjeriti da li su naočare ispravne, jer se uoči pomračenja često pojavljuju prodavci koji nude falsifikovane proizvode.

Američko astronomsko društvo preporučuje sljedeće provjere:

Stavite naočare u zatvorenom prostoru i pogledajte oko sebe. Ne bi trebalo da vidite gotovo ništa, osim možda veoma jakih svjetala, koja bi trebalo da izgledaju veoma slabo.

Izađite napolje po sunčanom vremenu i ponovo ih stavite. I dalje ne bi trebalo da vidite ništa, osim eventualno slabog odsjaja Sunca na sjajnoj površini ili barici.

Zatim bacite pogled na Sunce kroz naočare kraće od jedne sekunde. Trebalo bi da vidite jasno ograničen, okrugao Sunčev disk prijatne jačine svjetlosti, bez zasljepljujućeg efekta.

Ako planirate da fotografišete pomračenje, koristite sertifikovani solarni filter na foto-aparatu ili telefoto objektivu.

Stativ može pomoći da fotografije ostanu stabilne pri slabijem osvjetljenju, dok široki kadrovi koji prikazuju promjenu pejzaža i reakcije ljudi često ostavljaju snažniji utisak od krupnih snimaka samog Sunca.

Kada će biti sljedeća pomračenja Sunca?

Španija će imati rijetku privilegiju da u razmaku kraćem od godinu dana vidi čak dva potpuna pomračenja Sunca, a sljedeće će biti 2. avgusta 2027. godine.

Nakon toga, potpuno pomračenje biće vidljivo u južnoj Africi, sa brodova u Indijskom okeanu i u pojedinim dijelovima Australije 25. novembra 2030. godine.

Veliki dijelovi Sjedinjenih Američkih Država i Južne Amerike tehnički će imati još jedno potpuno pomračenje 14. novembra 2031. godine, ali će se ono dogoditi nakon zalaska Sunca.

Ako se tada budete nalazili na Aljasci ili u Rusiji, sljedeće potpuno pomračenje moći ćete da vidite 30. marta 2033. godine, nakon čega će uslijediti duži period bez novih prilika.

Još jedno potpuno pomračenje tehnički će se dogoditi u noći 1. septembra 2035. godine iznad Azije, ali neće biti vidljivo zbog mraka.

Sljedeće potpuno pomračenje koje će biti vidljivo tokom dana dogodiće se 23. avgusta 2044. godine, prelazeći preko dijelova Sjedinjenih Američkih Država, uključujući Montanu, Sjevernu Dakotu i Južnu Dakotu, kao i delove Kanade i Grenlanda.

Zatim će 12. avgusta 2045. godine još jedno potpuno pomračenje preći preko Sjedinjenih Američkih Država i Južne Amerike.

(MONDO)