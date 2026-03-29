Stiže "pomračenje vijeka": Trajaće rekordnih 6 minuta, a ovaj grad će biti centar svijeta

Očekuje se da će totalno pomračenje Sunca 2027. godine privući pažnju širom svijeta. Luksor će biti idealna destinacija za posmatranje.

Astroturizam je jedan od vodećih trendova u svijetu putovanja u posljednjih pet godina i ne pokazuje znake usporavanja, posebno sa novim pomračenjem Sunca koje nas očekuje.

Iako će totalno pomračenje Sunca 12. avgusta 2026. godine biti prilično posebno, kao prvo i jedino koje će biti vidljivo na Islandu u 21. vijeku, dugogodišnji "lovci na pomračenja" već gledaju godinu dana unaprijed.

Razlog za to je 2. avgust 2027. godine, kada nas očekuje "pomračenje vijeka", odnosno najduže totalno pomračenje Sunca vidljivo sa lako dostupnog kopna.

Veliki gradovi koji se nalaze na putanji totaliteta uključuju Kadiz i Malagu u Španiji, Tanger u Maroku, kao i Džedu i Meku u Saudijskoj Arabiji. Ipak, očekuje se da će Luksor u Egiptu biti jedna od najpopularnijih destinacija za posmatranje, jer će se maksimalno trajanje potpunog mraka – koje iznosi impresivnih šest minuta i 23 sekunde, dogoditi samo 60 kilometara jugoistočno od ovog grada.

Dr Keli Korek, programska naučnica za pomračenja u sjedištu NASA-e je odgovorila na pitanje zašto će ovo pomračenje biti toliko posebno.

"Zasad je Zemlja jedina planeta za koju znamo da ima ovakvu vrstu pomračenja Sunca", rekla je dr Korek.

"Postoje i druge planete koje prolaze ispred Sunca, ali imati Mjesec koji je savršene veličine i na savršenoj udaljenosti da bi se ovo vidjelo, zaista je posebno"

Naučnici mogu da predvide datum, vrijeme, kao i trajanje pomračenja hiljadama godina unaprijed, ali i da znaju kada su se dogodila u prošlosti, posmatrajući orbite Mjeseca, Sunca i Zemlje.

Teoretski, najduže moguće totalno pomračenje trajalo bi oko sedam i po minuta. Da bi se to dogodilo, Sunce bi moralo biti u apogeju (u svojoj najudaljenijoj tački od Zemlje), Mjesec u perigeju (najbližoj tački Zemlji), a putanja totaliteta bi morala da prolazi duž ekvatora, što je, kao što možete zamisliti, prilično malo vjerovatno.

Ipak, sa trajanjem od šest minuta i 23 sekunde, totalno pomračenje Sunca 2. avgusta 2027. nije daleko od tog maksimuma.

Ono daleko nadmašuje totalno pomračenje iz 2026. godine, koje će trajati dva minuta i 18 sekundi, kao i Veliko sjevernoameričko pomračenje iz aprila 2024, koje je trajalo četiri minuta i 28 sekundi.

Šta očekivati tokom totalnog pomračenja?

"Teško je objasniti, posebno u ovom digitalnom svijetu, zašto zapravo vrijedi izaći i doživjeti ovo uživo", ističe dr Korek.

"Slike su prelijepe, ali one ne mogu vjernodostojno da prenesu cjelokupno tjelesno iskustvo"

Dr Korek je dio tima koji se fokusira na naučna istraživanja koja postaju moguća kada Mjesec zakloni Sunce, uključujući studije o solarnoj koroni, najudaljenijem sloju sunčeve atmosfere.

Dok će NASA koristiti osjetljivu opremu za proučavanje solarne korone, ljudi će tokom totaliteta moći da vidite te eterične pramenove sopstvenim očima.

Pod pretpostavkom da na destinaciji koju odaberemo za posmatranje neće biti oblaka, moći ćemo da vidimo sjajne zvijezde, pa čak i neke planete.

Nećemo samo vidjeti razliku, već ćemo je i osjetiti, jer temperatura može pasti i za 10 stepeni Celzijusa dok je Sunce zaklonjeno Mjesecom.

"Ljudski mozak ima tendenciju da tumači pomračenje kao nešto čudno; može se javiti anksioznost ili strah jer postaje mračno na način na koji nismo navikli", napominje dr Korek.

"Zbunjeni smo. Ali kada zaista vidite totalitet i ugledate taj prelijepi spoljašnji dio Sunca koji ne možete vidjeti svakodnevno, to izaziva strahopoštovanje. Koliko god puta da to vidite, samo želite da vidite ponovo"

Kako bezbjedno posmatrati pomračenje

Odgovarajuća zaštita za oči je ključni dio bezbjednog posmatranja pomračenja. Izuzev perioda potpunog totaliteta, kada je Sunce potpuno zaklonjeno Mjesecom, biće nam potrebne posebne naočare za posmatranje Sunca.



Naočare za pomračenje moraju ispunjavati međunarodni standard ISO 12312-2 i hiljadama puta su tamnije od običnih sunčanih naočara.

Alternativno, može se koristiti projektor sa rupicom (pinhole projector), što može biti jednostavan trik poput ukrštanja prstiju na rukama kako bi se propustila svjetlost i posmatrala sjenka na tlu ispod pomračenja.

Na sajtu NASA-e nalaze se detaljni savjeti o bezbjednosti, uključujući korake kako da sami napravite svoj projektor za pomračenje.

