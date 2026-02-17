Danas nas očekuje "vatreni prsten", prvo pomračenje Sunca u godini: Evo odakle može da se posmatra

Prvo pomračenje Sunca u 2026. godine biće "vatreni prsten", vidljiva s Antarktika, dok će djelimična pomračenje moći da se vidi iz Afrike i Južne Amerike.

Prva pomračenje Sunca u 2026. godini, takozvani "vatreni prsten", desiće se danas i biće to prva takva pojava od 2024. godine. Ipak, moći će je vidjeti samo oko 2% svjetske populacije. Riječ je o prstenastoj pomračenju Sunca, a najbolji pogled na nju imaće posmatrači s Antarktika, piše CNN.

Šta je "vatreni prsten"?

Prstenasta pomračenje Sunca dešava se "kada Mjesec prođe tačno između Zemlje i Sunca, ali je u svojoj orbiti predaleko da bi u potpunosti prekrio Sunčev disk", objasnio je dr C. Aleks Jang, pomoćnik direktora za naučnu komunikaciju u NASA-inom centru za svemirske letove Godard.

Posljedica je sjajni prsten Sunčeve svjetlosti koji okružuje tamnu siluetu Mjeseca, po čemu je ovaj fenomen i dobio naziv "vatreni prsten". Za razliku od potpune pomračenje, Mjesec u potpunosti prekriva Sunce. Djelimična pomračenje Sunca nastaje kada Mjesec prođe između Sunca i Zemlje, ali tri nebeska tijela nisu savršeno poravnata, navodi NASA.

Ko će moći da vidi pomračenje?

Najbolji pogled na vatreni prsten biće omogućen u uskom pojasu Antarktika, dok će djelimična pomračenje moći da se vidi sa ostatka ledenog kontinenta, kao i iz dijelova Afrike i Južne Amerike. Prema portalu EarthSky, Mjesečeva sjenka iscrtaće putanju široku 616 kilometara i dugu 4.282 kilometra preko Zemlje.

Pošto će se vatreni prsten videti samo iznad Antarktika, mnogi će morati da se oslone na prenose uživo kako bi svjedočili ovom prizoru. "Sve je stvar geometrije", rekao je Jang. "Morate biti na tačno pravom mjestu duž uskog puta prstenaste faze da biste je vidjeli, što posmatranje ovakve pomračenje čini tako rijetkim."

Pomračenje će biti najdramatičnije na stanici Konkordija na Antarktiku, gdje će početi u 18:48 po lokalnom vremenu (6:42 po američkom istočnom vremenu, ET) i dostići vrhunac u 19:47 po lokalnom vremenu (7:12 po ET), a ceo događaj trajaće oko dva sata.

Djelimična pomračenje biće vidljiva širom Južne Afrike, Južne Amerike i Antarktika. U Argentini i Čileu moći će se vidjeti od oko 7 sati ujutru po lokalnom vremenu (5 sati po ET), a širom južne Afrike u ranim i srednjim popodnevnim satima. Za tačna vremena pomračenja na različitim lokacijama može se posjetiti stranica Time and Date.

Prstenaste pomračenja dešavaju se svake jedne do dve godine, ali mnoge nisu vidljive iz većine dijelova svijeta. Sljedeća prstenasta pomračenje desiće se 6. februara 2027. i biće vidljiva s većih područja Južne Amerike i Afrike. Za stanovnike Sjedinjenih Država, sljedeća prilika za posmatranje prstenaste pomračenje biće 2039. godine, napomenuo je Jang.

Kako bezbjedno posmatrati Sunce

Važno je napomenuti da nikada nije bezbjedno gledati direktno u Sunce tokom prstenaste ili djelimične pomračenje bez odgovarajuće zaštite za oči. "Potrebne su vam sertifikovane naočare za pomračenje", istakao je Jang. "Obične sunčane naočare, čak i vrlo tamne, nisu ni približno dovoljne." Za razliku od potpune pomračenje Sunca, kod prstenastih i djelimičnih pomračenja ne postoji trenutak u kojem Mjesec u potpunosti prekriva sjajno lice Sunca. Zbog toga nikada nije bezbjedno gledati direktno u pomračenje bez odgovarajuće zaštite.

Ako nemate naočare za pomračenje, možete koristiti jednostavan projektor s rupicom. Potrebno je probušiti malu rupu u komadu kartona. Zatim, okrenuti leđima Suncu, držite karton tako da Sunčeva svetlost prolazi kroz rupu i projektuje sliku Sunca na ravnu površinu iza njega. "Moći ćete da vidite projicirani oblik prstena", objasnio je Jang.

Šta očekivati tokom pomračenja

Oni koji budu svjedočili prstenastoj pomračenju Sunca prvo će primijetiti kako se Mjesec polako pomera preko Sunca, stvarajući djelimičnu pomračenje. "Izgleda kao da nešto odgrize komad Sunca", rekao je Jang. Kada pokrivenost dostigne oko 80%, sjenke na tlu postaju oštrije i gube svoje mutne rubove, svjetlost se prigušuje, a senke počinju da izgledaju zakrivljeno.

Na vrhuncu, poznatom kao prstenasta faza, Mjesec se nalazi tačno ispred Sunca iz perspektive sa Zemlje, ostavljajući dojmljiv "vatreni prsten" oko rubova. Ako kroz naočare za pomračenje pogledate u tlo, vidjećete neobične, kružne obrasce u sjenama, dodao je.

Ostali nebeski događaji u 2026.

Pomračenja se dešavaju u parovima, a ponekad i u trojkama, u periodima koje astronomi nazivaju sezonama pomračenja. "Pomračenje Sunca uvijek prati pomračenje Mjeseca otprilike dvije nedjelje prije ili poslije", napomenuo je Jang. Ovo prstenasta pomračenje označava prvu pomračenje sezone, a slijedi je potpuna pomračenje Meseca 3. marta.

Ovogodišnji nebeski kalendar ispunjen je i drugim događajima. Već 28. februara posmatrači neba moći će da uživaju u paradi šest planeta. Kratko nakon zalaska Sunca, Merkur, Venera, Saturn i Jupiter biće vidljivi golim okom, u zavisnosti od vremenskih prilika, dok će za Uran i Neptun vjerovatno biti potreban dalekozor ili teleskop.

Tri dana kasnije, 3. marta, uslijediće potpuna pomračenje Mjeseca, vidljiva iz Azije, Australije, s pacifičkih ostrva, kao i iz Sjeverne i Južne Amerike. Mesec će tada poprimiti crvenkastu boju, zbog čega se naziva "krvavi Mjesec". Jang je istakao da je to "poslijednja takva pomračenje vidljiva iz Sjeverne Amerike do 2028., stoga bi je ljudi svakako trebali zabilježiti u kalendaru".

Tokom 2026. godine ljubitelji neba moći će da posmatraju i brojne meteorske kiše. Prema Američkom meteorskom društvu, datumi njihovog vrhunca su: Liridi (21.-22. aprila), Eta Akvaridi (5.-6. maja), Južni Delta Akvaridi (30.-31. jula), Alfa Kaprikornidi (30.-31. jula), Perzeidi (12.-13. avgusta), Orionidi (21.-22. oktobra), Južni Tauridi (4.-5. novembra), Sjeverni Tauridi (11.-12. novembra), Leonidi (16.-17. novembra), Geminidi (13.-14. decembra) i Ursidi (21.-22. decembra).