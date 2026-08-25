Kako zvuče planete Sunčevog sistema? Stavite slušalice, Saturn ćete dugo pamtiti

Svemir je vakuum kroz koji zvučni talasi ne mogu da putuju, ali to ne znači da u našem kosmičkom komšiluku vlada potpuna "tišina".

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Jupiter zvuči uznemirujuće, Uran još čudnije, a tek kad čujete Saturn. Snimci "zvukova" planeta Sunčevog sistema pokazuju koliko naš kosmički komšiluk može da zvuči jezivo kada podatke svemirskih sondi pretvorimo u nešto što ljudsko uho može da čuje.

Naravno, nije riječ o zvuku koji biste zaista čuli kada biste se našli pored neke od ovih planeta. Svemir je ipak vakuum, pa zvučni talasi kroz njega ne mogu da putuju kao kroz Zemljinu atmosferu.

Umjesto toga, instrumenti svemirskih sondi registruju elektromagnetne talase i oscilacije plazme. Prikupljene podatke naučnici zatim mogu da pretvore u zvučne zapise, a rezultat možete da čujete u priloženom videu.

Veliki broj ovakvih podataka prikupljen je zahvaljujući misijama Voyager, Galileo i Cassini, koje su istraživale različite dijelove Sunčevog sistema.

Posebno se izdvaja Saturn. Sonda Cassini zabilježila je oscilacije plazme između ove planete i njenog mjeseca Enkelada, a NASA je prikupljene podatke pretvorila u audio zapis.

Rezultat više podsjeća na pozadinske zvuke nekog svemirskog horora nego na naučne podatke.

Slične podatke prikupila je i sonda Voyager 1. Oscilacije plazme koje je registrovao njen instrument pomogle su naučnicima da potvrde da je letjelica napustila heliosferu i ušla u međuzvjezdani prostor.

Dakle, ono što čujete nisu zvuci planeta u klasičnom smislu. U pitanju su podaci o fizičkim pojavama koje su instrumenti svemirskih sondi registrovali, a zatim pretvorili u zvuk.

Poslušajte snimak, najbolje sa slušalicama.

(Smartlife/Mondo)