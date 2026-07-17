Veliko otkriće naučnika: Pronađena atmosfera oko planete nalik Zemlji

Istraživači su otkrili atmosferu oko stjenovite planete, slične Zemlji.
Istraživači kažu da njihovo otkriće pruža najjači dokaz do sada da bi svjetovi sa uslovima sličnim Zemlji mogli postojati van našeg Sunčevog sistema.
Gas otkriven u atmosferi je helijum, koji ne bi mogao da podrži život, ali mogu biti prisutni i drugi gasovi.
Glavni autor Kolin Čerubim sa Univerziteta Harvard opisao je otkriće kao "veliku stvar".
"Ovo je prvi put da je neko pronašao atmosferu na stjenovitoj planeti u nastanjivoj zoni druge zvijezde", rekao je Čerubim.
Planeta, nazvana LHS 1140b /LHS 1140 b/, udaljena je 48 svjetlosnih godina od Zemlje i kruži oko crvene zvijezde mnogo manje i hladnije od Sunca.
Više od 6.000 svjetova otkriveno je u orbiti oko udaljenih zvezda. Ali novo otkriće je značajno jer nas dovodi korak bliže jednoj od najvećih nagrada u nauci: otkriću života na drugom svijetu.
Istraživači su u časopisu "Sajens" objasnili da planeta, da bi mogla da podrži život, mora da ima vodu i bude na pravoj udaljenosti od svoje zvijezde, prenosi Bi-Bi-Si.
(Srna)