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Veliko otkriće naučnika: Pronađena atmosfera oko planete nalik Zemlji

Veliko otkriće naučnika: Pronađena atmosfera oko planete nalik Zemlji

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Istraživači su otkrili atmosferu oko stjenovite planete, slične Zemlji.

Pronađena atmosfera oko planete nalik Zemlji Izvor: Martin Bangemann / Panthermedia / Profimedia

Istraživači kažu da njihovo otkriće pruža najjači dokaz do sada da bi svjetovi sa uslovima sličnim Zemlji mogli postojati van našeg Sunčevog sistema.

Gas otkriven u atmosferi je helijum, koji ne bi mogao da podrži život, ali mogu biti prisutni i drugi gasovi.

Glavni autor Kolin Čerubim sa Univerziteta Harvard opisao je otkriće kao "veliku stvar".

"Ovo je prvi put da je neko pronašao atmosferu na stjenovitoj planeti u nastanjivoj zoni druge zvijezde", rekao je Čerubim.

Planeta, nazvana LHS 1140b /LHS 1140 b/, udaljena je 48 svjetlosnih godina od Zemlje i kruži oko crvene zvijezde mnogo manje i hladnije od Sunca.

Više od 6.000 svjetova otkriveno je u orbiti oko udaljenih zvezda. Ali novo otkriće je značajno jer nas dovodi korak bliže jednoj od najvećih nagrada u nauci: otkriću života na drugom svijetu.

Istraživači su u časopisu "Sajens" objasnili da planeta, da bi mogla da podrži život, mora da ima vodu i bude na pravoj udaljenosti od svoje zvijezde, prenosi Bi-Bi-Si. 

(Srna)

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svemir Zemlja planete naučnici

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