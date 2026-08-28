Sicilijanski gradić nudi kuće za samo 1 evro: Ne morate da budete Italijan da biste je kupili

Srednjovekovni gradić na Siciliji nudi kuće za manje od cene espresa, a za kupovinu mogu da se prijave i stranci.

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Život na Siciliji, među kamenim kućama, baroknim fasadama i krajolicima koji se pružaju prema moru, mnogima zvuči kao luksuzna i teško ostvariva želja. Ipak, jedan italijanski gradić pokušava da privuče nove vlasnike ponudom koja na prvi pogled djeluje gotovo nestvarno - kućama po početnoj cijeni od samo jednog evra.

Riječ je o Naru, srednjovjekovnom mjestu u provinciji Agriđento, na jugozapadu Sicilije. Lokalna vlast pokrenula je projekat "Case a 1 Euro", odnosno "Kuće za jedan evro", kako bi pronašla nove vlasnike za napuštene i dotrajale objekte u starom gradskom jezgru, piše TimeOut.

Za kupovinu mogu da se prijave državljani Italije, ali i zainteresovani iz drugih zemalja. Strani kupci moraju da ispune propisane uslove i prođu zvaničnu proceduru prijave, odabira i kupovine nekretnine.

Grad na brdu sa pogledom prema moru

Naro se nalazi u unutrašnjosti ostrva, na uzvišenju sa kojeg se pogled pruža preko okolnog sicilijanskog predjela sve do mora. Grad je poznat po spoju srednjovjekovne i barokne arhitekture, a njegovim obrisima dominira zamak Kjaramontano.

Ova srednjovjekovna tvrđava podignuta je na najvišoj tački grada i predstavlja jedan od njegovih najprepoznatljivijih simbola. Upravo istorijsko nasljeđe i izgled starog jezgra trebalo bi da privuku ljude koji su spremni da ulože novac i vrijeme u obnovu zapuštenih kuća.

Međutim, simbolična prodajna cijena ne znači da će budući vlasnik zaista dobiti potpuno uređenu nekretninu za jedan evro.

Najveći trošak dolazi poslije kupovine

Kuće uključene u program nisu spremne za useljenje. Većina objekata dugo je prazna, zapuštena ili oštećena, zbog čega im je potrebna ozbiljna rekonstrukcija.

Kupci su obavezni da sami finansiraju obnovu, kao i sve prateće izdatke koji nastaju prilikom kupovine nekretnine. Među njima su troškovi notara, registracije i katastarskih dažbina.

Radovi takođe ne mogu da se izvode proizvoljno. Novi vlasnici moraju da poštuju lokalne urbanističke i bezbjednosne propise, kao i da renoviranje završe u roku predviđenom pravilima programa. Zbog toga konačna investicija može da bude neuporedivo veća od početne cijene kuće.

Zašto se kuće prodaju toliko jeftino?

Naro se, poput mnogih manjih mjesta širom Italije, suočava sa smanjenjem broja stanovnika. Ljudi su se tokom godina selili u veće gradove u potrazi za poslom i boljim mogućnostima, dok su brojne kuće ostale prazne i počele da propadaju.

Lokalna uprava ovim projektom želi da zaustavi dalje urušavanje istorijskog centra, obnovi postojeće objekte i privuče nove stanovnike i ulaganja. Vlasnici nekorišćenih kuća mogu da prijave svoje nekretnine za uključivanje u program, dok potencijalni kupci ponude pronalaze i podnose preko posebne internet platforme.

Ideja je da zapušteni objekti ponovo dobiju svrhu, bez obzira na to da li će biti korišćeni za stanovanje ili neku drugu namjenu dozvoljenu pravilima projekta.

(MONDO)