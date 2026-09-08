Noćni susret na pisti: Svi su pomislili da vide legendarni stelt avion, a onda su primijetili da nema kabinu

Poslije gotovo dvije godine bez značajnijih informacija, Ravn X se ponovo našao u centru pažnje. Letjelica kompanije Aevum pojavila se na aerodromu Long Bič, gdje je, prema navodima očevidaca, prvi put testirana u autonomnom kretanju po pisti.

Izvor: Instagram/Printscreen

Neobična velika crna letjelica bez pilotske kabine iznenada se pojavila na aerodromu Long Bič u Kaliforniji i privukla pažnju lokalnih zaljubljenika u avijaciju. Fotografije su ubrzo otkrile njen identitet - riječ je o Ravn X-u, neobičnom projektu autonomne letjelice zamišljene kao platforma za lansiranje raketa i slanje tereta u svemir.

Posebno je zanimljivo to što se o projektu posljednjih godina gotovo ništa nije čulo. Ravn X predstavljen je još 2020. godine uz veoma ambiciozne najave, ali planirani rokovi odavno su prošli, a nije bilo jasnih znakova da je razvoj nastavljen.

Sada se misteriozna crna letjelica ponovo pojavila. Kako piše The War Zone (TWZ), nekoliko fotografa ugledalo ju je u četvrtak uveče, nakon što je izvučena iz hangara na aerodromu Long Bič.

Jedan od njih bio je Riki Šol, koji na tom mjestu fotografiše avione već 16 godina i kaže da nikada ranije nije vidio ništa slično.

Prvo je pomislio da gleda F-117

Šol je prolazio pored aerodroma kada je primijetio jako svjetlo iz hangara koji, kako kaže, dugo nije vidio otvorenog. Okrenuo se da provjeri šta se događa.

Mysterious Black Jet That Emerged At Long Beach Airport Identified



With a sleek airframe the size of an A-5 Vigilante, its silhouette drew immediate attention from local aviation photographers who had never seen anything like it there.https://t.co/2BHFGUkOOt — TWZ (@thewarzonewire)September 6, 2026

Prva asocijacija bio mu je F-117 Nighthawk, legendarni američki stelt avion. Kada se približio, shvatio je da gleda nešto sasvim drugo - velika crna letjelica nije imala čak ni pilotsku kabinu.

Šol je počeo da fotografiše, a naknadnim raspitivanjem utvrdio je da je riječ o Ravn X-u kompanije Aevum Aerospace iz Hantsvila u Alabami. Na letjelici se vidi i FAA registraciona oznaka N567RX, koju je Aevum rezervisao na adresi aerodroma.

Ipak, TWZ smatra da viđena letjelica najvjerovatnije nije operativni avion, već maketa Ravn X-a koja je javnosti predstavljena prije nekoliko godina.

Div bez pilota zamišljen za lansiranje raketa

Ravn X zamišljen je kao autonomna letjelica koja bi služila kao prvi stepen sistema za lansiranje tereta u orbitu. Koncept predviđa da Ravn X poleti sa klasične piste noseći dvostepenu raketu. Nakon što dostigne odgovarajuću visinu i položaj, raketa bi se odvojila od letjelice i nastavila put prema orbiti.

Kada je projekat predstavljen, izvršni direktor Aevuma Džej Skajlus opisao je Ravn X kao svojevrsni "matični brod" za raketu sposobnu da u orbitu ponese nešto više od 1.000 funti, odnosno oko 450 kilograma tereta.

Dimenzije su impresivne. Dvomotorna bespilotna letjelica trebalo bi da teži oko 25 tona, da bude dugačka približno 24 metra, uz raspon krila od oko 18 metara. Po veličini je uporediva sa nekadašnjim američkim mornaričkim avionom A-5 Vigilante.

Plan je bio izuzetno ambiciozan

Aevum je prilikom predstavljanja projekta imao veoma agresivan raspored razvoja. Kompanija je najavljivala da će u roku od 18 mjeseci sprovesti testiranja potrebna za dobijanje sertifikata plovidbenosti i dozvola za lansiranje.

Nakon toga trebalo je da počnu orbitalna testiranja iz svemirske luke Cecil Spaceport u Džeksonvilu na Floridi - i to već krajem 2021. godine. To se, barem prema javno dostupnim informacijama, nije dogodilo.

Aevum’s Sleek Space Launch Drone Turns Heads at Long Beach Airport



After years of little activity, the Ravn X rolled out of a hangar at Long Beach Airport for its very first autonomous taxi tests and caught the attention of local enthusiasts. Designed to launch small payloads… — The Aviationist (@TheAviationist)September 6, 2026

TWZ navodi da na Aevumovoj internet stranici nema novih detalja o razvoju Ravn X-a. Specijalizovani portal Gunter's Space Page, s druge strane, navodi da je u decembru 2020. godine predstavljena maketa letjelice, iako je tada predstavljana kao pravi prototip, kao i da nakon toga nisu primijećene značajnije aktivnosti.

Do avgusta 2024. godine, prema istom izvoru, činilo se da su aktivnosti na projektu prestale.

A onda su ga usred noći izvukli iz hangara

Upravo zato novo pojavljivanje Ravn X-a privlači toliku pažnju. Šol tvrdi da je ostao na aerodromu od trenutka kada je letjelica izvučena iz hangara pa sve dok nije vraćena unutra.

Letjelicu su postavili na pistu i ona se, prema njegovim riječima, malo pomjerala. Međutim, nije čuo rad motora niti je primijetio izduvne gasove. Zbog toga nije jasno šta se te večeri zapravo testiralo.

Jedna od mogućnosti jeste da je maketa modifikovana kako bi poslužila za ograničena testiranja na zemlji. Takve makete mogu da se koriste za različite razvojne zadatke i provjere, napominje TWZ.