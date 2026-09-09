Kafana iz "Žikine dinastije" i danas radi punom parom: Evo kako sada izgleda i koliko koštaju kafa i rakija

Bistro Nana u bloku 23 na Novom Beogradu proslavio se nakon kultnih scena u filmu "Idi mi, dođi mi", petom nastavku serijala Lude godine.

Izvor: Youtube printscreen / XXX

U okviru serijala "Kafanom po Srbiji", influenser Stefan Milanov ne prestaje da oduševljava svoje pratioce višedecenijskim biserima koje pronalazi u Beogradu i njegovoj okolini.

Ovog puta, posjetio je bistro Nana u novobeogradskom bloku23, kafanu u kojoj su snimane scene za čuveni film "Idi mi, dođi mi", peti dio Žikine dinastije. Da očekivanja umiju da zavaraju, svjedoči i činjenica da kafana i danas vrvi od gostiju različitih uzrasta i stepena obrazovanja, što možete da pogledate i u snimku:

Osim što je zadržala svoj autentični izgled uz minimalne izmjene, pažnju privlači i rečenica zalijepljena na zidu: "Čast svakome, veresija nikome".

Kafana nudi i "jutarnji set" sa dvije različite ponude:

Domaća rakija + rakija po izboru (šljiva votka, vinjak, stomaklija) + kisela voda - 390 dinara

Domaća kafa + gazirani sok (Koka-kola, Fanta, Šveps, Kokta) - 390 dinara

Pa, što se kaže, ko šta voli - nek' izvoli.