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Kafana iz "Žikine dinastije" i danas radi punom parom: Evo kako sada izgleda i koliko koštaju kafa i rakija

Kafana iz "Žikine dinastije" i danas radi punom parom: Evo kako sada izgleda i koliko koštaju kafa i rakija

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Bistro Nana u bloku 23 na Novom Beogradu proslavio se nakon kultnih scena u filmu "Idi mi, dođi mi", petom nastavku serijala Lude godine.

Kafana iz "Žikine dinastije" i danas radi Izvor: Youtube printscreen / XXX

U okviru serijala "Kafanom po Srbiji", influenser Stefan Milanov ne prestaje da oduševljava svoje pratioce višedecenijskim biserima koje pronalazi u Beogradu i njegovoj okolini.

Ovog puta, posjetio je bistro Nana u novobeogradskom bloku23, kafanu u kojoj su snimane scene za čuveni film "Idi mi, dođi mi", peti dio Žikine dinastije. Da očekivanja umiju da zavaraju, svjedoči i činjenica da kafana i danas vrvi od gostiju različitih uzrasta i stepena obrazovanja, što možete da pogledate i u snimku:

Osim što je zadržala svoj autentični izgled uz minimalne izmjene, pažnju privlači i rečenica zalijepljena na zidu: "Čast svakome, veresija nikome".

Kafana nudi i "jutarnji set" sa dvije različite ponude:

  • Domaća rakija + rakija po izboru (šljiva votka, vinjak, stomaklija) + kisela voda - 390 dinara
  • Domaća kafa + gazirani sok (Koka-kola, Fanta, Šveps, Kokta) - 390 dinara

Pa, što se kaže, ko šta voli - nek' izvoli. 

Tagovi

Žikina dinastija kafana

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