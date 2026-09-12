Preživjela je rušenje Kula bliznakinja: 27 sati bila zarobljena pod ruševinama

Tokom evakuacije Dženel je nakratko zastala na 13. spratu kako bi izula cipele sa visokim potpeticama.

Izvor: Douglas R. Clifford / Zuma Press / Profimedia

Nakon terorističkih napada 11. septembra 2001. godine u SAD Dženel Guzman-Mekmilan bila je zatrpana više od jednog dana prije nego što su spasioci uspjeli da je pronađu i izvuku iz ruševina.

Radila je na 64. spratu Kule 1, poznate i kao Sjeverna kula Svjetskog trgovinskog centra u Njujorku, kada je u zgradu u 8.46 ujutru udario avion koji su oteli islamski teroristi. Udar je odmah izazvao haos u zgradi, a desetine hiljada ljudi pokušavale su da pobjegnu.

Oko 15 minuta kasnije, drugi avion udario je u Kulu 2, odnosno Južnu kulu, čime su razmjere tragedije postale još veće. Kao i mnoge kolege iz Sjeverne kule, Dženel je shvatila da su obje zgrade pogođene i krenula niz stepenice u pokušaju da se spase.

Izvor: franklin_graham/instagram

Samo je zastala da skine cipele

Tokom evakuacije Dženel je nakratko zastala na 13. spratu kako bi izula cipele sa visokim potpeticama.

U tom trenutku kula se srušila.

Dženel se našla zarobljena ispod ogromne količine ruševina. Nije mogla da se pomjeri niti da dozove pomoć.

Sjeverna kula srušila se u 10.28 ujutru, a Dženel je pod ruševinama ostala ukupno 27 sati.

„Sve je samo odjednom eksplodiralo. Sve se rušilo i padalo preko mene“, ispričala je ona za magazin „Pipl“ 2021. godine.

Zatrpana ispod ruševina, Dženel je mogla da čuje „sve što se dešavalo“ oko nje, ali nije mogla da se pomjeri niti da govori.

„Iz nekog razloga nisam mogla da dozovem pomoć. Prašina mi je bila u ustima i nosu. Samo sam ležala i nisam znala šta da radim, šta da kažem. A bol je probadao, kao da mi je čelik zaboden u bok, kod stomaka“, prisjetila se.

Uspjela je da oslobodi samo lijevu ruku i pokušavala je da pronađe položaj u kojem bi bol bio podnošljiviji, ali bez uspjeha.

„Pokušala sam da izvučem glavu, ali shvatila sam da je potpuno zaglavljena. Mislila sam da ću umrijeti. Znala sam da neću izaći. Pripremala sam se da umrem“, rekla je.

Kada je već počela da gubi svaku nadu, odlučila je da se moli.

Mislila je na svoju kćerku Kimberli, koja je tada imala 12 godina, i molila se da doživi čudo.

Izvor: franklin_graham/instagram

„Drži se za mene, ja te neću pustiti“

„Samo sam molila i preklinjala Boga da mi pokaže čudo. A onda sam odustajala. Rekla sam: ’Bože, više ne mogu ovo da izdržim’“, prisjetila se Dženel.

Tada je začula glas.

„Čula sam kako me neko doziva. Kao da je rekao: ’Tu sam. Moje ime je Pol.’“

Nepoznati muškarac uhvatio ju je za ruku.

„Držao je moju ruku, a ja sam držala njegovu. Pričao mi je i govorio: ’Bićeš dobro. Neću te pustiti’“, ispričala je.

Spasioci su potom uspjeli da dođu do nje i izvuku je iz ruševina.

Dženel je hitno prevezena u bolnicu, gdje je liječena zbog teško povrijeđene desne noge, otečenog i izgorelog lica, kao i drugih povreda. U bolnici je provela više od mjesec dana prije nego što je puštena na kućno liječenje.

Postala je poznata kao posljednja osoba spasena iz ruševina nakon napada 11. septembra.

Dok se oporavljala, zaprosila je čovjeka koji joj je bio najveća podrška

Tokom cijelog oporavka uz nju je bio njen tadašnji dečko Rodžer Mekmilan.

„Svaki put kada bih otvorila oči u bolnici, Rodžer je bio pored mene“, rekla je Dženel za „Pipl“ 2002. godine.

Dok se još oporavljala, odlučila je da ga zaprosi.

„Rekla sam: ’Dušo, kada izađem odavde, hajde da odemo u gradsku kuću i vjenčamo se’“, prisjetila se.

Vjenčali su se 7. novembra 2001. godine, a sljedećeg jula ponovili su bračne zavjete pred porodicom i prijateljima.

„Od tada je sve ovo jedno prelijepo putovanje“, rekla je Dženel.

Čovjeka koji ju je spasao nikada nije pronašla

Godinama kasnije, Dženel i Rodžer govorili su o tome kako je tragedija 11. septembra zauvijek promijenila njihove živote.

Rodžer je istakao da danas još više cjene jedno drugo, znajući koliko je malo nedostajalo da izgube jedno drugo.

„Znamo da je postojala 99 odsto vjerovatnoća da sam izgubio nekoga u koga sam se zaljubio“, rekao je.

Dodao je da Dženel ponekad osjeća ono što se naziva „krivicom preživjelog“ – pita se zašto su njene kolege poginule, dok je ona uspjela da preživi.

A čovjeka koji joj je pod ruševinama pružio ruku i predstavio se kao Pol, Dženel je pokušavala da pronađe.

Nikada nije uspjela.

„Došli smo do zaključka da je Pol zaista bio moj anđeo“, rekla je.

Dženel i Rodžer kasnije su dobili još dvije kćerke, a nastavili su da odgajaju i Kimberli.

Prema podacima iz 2021. godine, Dženel je radila kao supervizorka u Upravi luke Njujorka i Nju Džersija na aerodromu „Laguardija“, a sa porodicom je živjela na Long Ajlendu u saveznoj državi Njujork.

O svom iskustvu govorila je i u memoarima „Anđeo u ruševinama“, objavljenim 2011. godine.

„Dat mi je novi život. Znam da Bog ima veći plan za mene i samo pokušavam da radim ono što je ispravno. Želim da ohrabrim ljude da nastave dalje uprkos nedaćama u životu. Moja vjera postaje sve jača“, rekla je.

Njena priča sada je pretočena u film

Dženel i Rodžer prisustvovali su u septembru 2026. godine projekciji filma „Robin Roberts predstavlja: Anđeo u ruševinama – priča o Dženel Guzman“, koji je snimljen prema njenoj životnoj priči. Dženel u filmu tumači glumica Šeri Šepard.

Film svoju premijeru ima 12. septembra.

Pred premijeru, Dženelina kćerka Kimberli prvi put je javno govorila o tome kako je doživjela vijest da joj je majka povrijeđena u napadima 11. septembra.

„Postoji razlog zašto je još ovdje. Bog je znao da ne bih mogla bez nje. Mislim da je zato još uvijek sa nama“, rekla je Kimberli.

(Kurir.rs/People)