Gradonačelnik Njujorka otkriva tajnu nakon pada Kula bliznakinja: Ovo su vlasti krile od naroda 25 godina

Gradonačelnik Njujorka objaviće hiljade tajnih dokumenata koji dokazuju da su vlasti nakon 11. septembra znale za smrtonosni toksični vazduh, ali su svesno lagale građane kako bi izbegle tužbe.

Izvor: Liri Agami/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dvadeset pet godina nakon terorističkih napada 11. septembra 2001. na SAD sa četiri oteta aviona, gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani najavio je da će objaviti više desetina hiljada dokumenata, koji, kako je rekao, otkrivaju prikrivanje toksičnosti vazduha u ovoj metropoli nakon napada.

"Ovi dokumenti pokazuju šta su gradske vlasti tada znale o prisustvu toksičnog vazduha oko Nulte tačke, u kom trenutku su toga postale svjesne i na koji način su reagovale da bi ograničile svoju pravnu odgovornost", rekao je gradonačelnik na konferenciji za novinare.

Objavljivanje dokumenata na internetu dogovoreno je nakon nagodbe sa organizacijom "9/11 Health Watch", koja zastupa žrtve i koja je preduzela pravne mjere kako bi primorala gradske vlasti da objave dokumentaciju.

Od posljedica napada umrlo 9.400 ljudi

Osim 2.977 ljudi koji su poginuli na dan napada 11. septembra u Sjedinjenim Državama, prvenstveno u Njujorku, više od 9.400 umrlo je od bolesti povezanih sa izloženošću napadima, podaci su saveznog programa uspostavljenog za praćenje njihovog zdravlja.

Nakon prvobitnog gustog oblaka prašine koji je nastao usljed urušavanja kula Svjetskog trgovinskog centra, uslijedili su mjeseci zagađenja i zaostale prašine, što je rezultiralo razvojem raznih oblika raka među hiljadama stanovnika Njujorka.

"Ljudi su se razboljeli jer su im oni koji su vodili grad i kojima su vjerovali zapravo lagali. Rekli su im da mogu bezbjedno da udišu toksični vazduh", istakao je Mamdani.

Otprilike 173.000 dokumenata, koji će se postepeno objavljivati onlajn tokom 12 mjeseci, mogli bi da aludiraju na dvojicu njegovih prethodnika: Rudija Đulijanija, koji je bio na dužnosti u vrijeme napada, a zatim Majkla Blumberga, počevši od zime 2002. godine.

Neki od njih odnose se na "rasprave koje je Đulijanijeva administracija u to vrijeme vodila u vezi sa svojom pravnom odgovornošću i zdravstvenim rizicima", pojasnio je na konferenciji za novinare njujorški advokat Stiven Benks.

Ogromna zagađenja

Drugi dokumenti ukazuju na "informacije koje je dao kongresmen Džeri Nadler" za vrijeme Blumbergovog mandata "u vezi sa zabrinutošću stanovnika Donjeg Menhetna" u pogledu kvaliteta vazduha koji su udisali. Na pitanje o imenima političara koji su skrivali informacije od javnosti, Zohran Mamdani je izbjegao odgovor, rekavši samo da se "ovo odnosi na velik broj ljudi kojima su Njujorčani vjerovali".

"Svi smo mi znali, svi mi koji smo živjeli u Donjem Menhetnu, da su u vazduhu i tlu, na prozorskim daskama i u klima-uređajima postojale otrovne materije... i da su tu ostale mjesecima", rekao je komičar Džon Stjuart, istaknuti borac za prava žrtava 11. septembra. "Svi su to znali, a sada se čini jasnim da je i grad to znao", kazao je.

Ben Čevat, direktor organizacije "9/11 Health Watch", zahvalio je Mamdaniju što je "prvi gradonačelnik u 25 godina koji je konačno počeo da odgovara na pitanje: 'Šta je grad znao o opasnostima od otrovnog oblaka na Nultoj tački i kada je toga postao svjestan?'"

Dana 11. septembra 2001. dva oteta aviona zabila su se u dvije kule Svjetskog trgovinskog centra, treći je udario u Pentagon, a četvrti, koji je po svemu sudeći ciljao Kapitol ili Bijelu kuću, srušio se u šumovitom području Šenksvila u Pensilvaniji nakon kontranapada hrabrih putnika u avionu.