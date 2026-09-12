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Sto dug više od pet kilometara u Bukureštu okupio 20.000 ljudi i oborio Ginisov rekord

Sto dug više od pet kilometara u Bukureštu okupio 20.000 ljudi i oborio Ginisov rekord

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Oko 20.000 ljudi okupilo se za stolom dugim 5.055 metara u Bukureštu, čime je oboren Ginisov rekord i prikupljen novac za dječiju psihijatrijsku bolnicu.

bukurešt Izvor: Shutterstock

Oko 20.000 ljudi sjedilo je za stolom dužim od pet kilometara u centru Bukurešta, čime su oborili Ginisov rekord i sakupili novac za prvu bolnicu za dječiju psihijatriju u zemlji.

"Sto ujedinjenja", dug 5.055 metara, bio je postavljen duž Bulevara Uniri, do Trga Ustava ispred ogromne palate parlamenta.

Organizatori iz udruženja "Blum d vorld", čije je sjedište u Rumuniji, dobili su sertifikat od Ginisove knjige rekorda za "najduži sto napravljen od recikliranih materijala".

Sto je bio ukrašen cvijećem i grickalicama, prenio je AP.

Džoan Brent, zvanični sudija Ginisove knjige rekorda, rekla je na bini da je ovo rekordno dostignuće dobro iskorišteno.

Prikupljeni novac biće utrošen na izgradnju dječije psihijatrijske ustanove površine 3.900 metara kvadratnih u Bukureštu.

Izgradnja bolnice finansira se privatnim donacijama i sponzorstvima, a koštaće oko 16,5 miliona evra, prema podacima Fondacije "Metropolis", koja stoji iza građevinskog projekta.

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Tagovi

Ginisov rekord bukurešt Rumunija

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