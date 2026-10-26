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Godinama tragao za njim: Britanski fotograf snimio veličanstvenog bijelog jelena

Godinama tragao za njim: Britanski fotograf snimio veličanstvenog bijelog jelena

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Britanski fotograf je poslije višegodišnje potrage uspio da fotografiše izuzetno rijetkog bijelog jelena, koji je mirno odmarao usred livade.

Fotograf snimio rijetkog bijelog jelena u prirodi Izvor: Pearl Bucknall / robertharding / Profimedia

Brajan Džonston, britanski fotograf, poslije višegodišnje uporne potrage doživio je nešto posebno. Brojne vikende provodio je s prijateljem u prirodi i tragao za neobičnom životinjom. Kada mu se konačno ukazala prilika, nastala je serija zadivljujućih fotografija.

Fotograf je tajanstvenu životinju prvi put ove godine primijetio prošle nedjelje, ali je ona brzo osjetila njegovo prisustvo i pobjegla. Sutradan se s prijateljem vratio na isto područje, gdje ih je dočekalo veliko iznenađenje. Usred livade mirno je odmarao veličanstveni i izuzetno rijetki bijeli jelen.

Pogledajte fotografije:

Džonston, koji se fotografisanjem divljih životinja bavi oko četiri godine, pretpostavlja da je jelen bio potpuno iscrpljen poslije naporne noći tokom sezone parenja. Fotografi su uspjeli da mu priđu i posmatraju ga oko pola sata, a da ga nisu uznemirili. Kada je životinja konačno ustala, Džonston je iskoristio trenutak i snimio svoje najbolje fotografije.

Prema riječima stručnjaka Čarlsa Smit-Džounsa, najvjerovatnije je riječ o običnom jelenu s odlikama albinizma, što je izuzetno rijetka pojava, piše PetaPixel. Britanac je istog jelena primijetio i prošle godine, ali je ove godine bio krupniji i imao razgranatije rogove.

(MONDO)

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Tagovi

divlje životinje jelen

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