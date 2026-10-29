Tigrovi se vraćaju sa ivice izumiranja: Prije 15 godina bilo ih je svega 3.200, danas je situacija potpuno drugačija

Broj tigrova u divljini porastao je za više od 70 odsto u posljednjih 15 godina, pokazuje novi izvještaj Svjetskog fonda za prirodu (WWF), nakon višegodišnjih napora da se ova ugrožena vrsta zaštiti od izumiranja.

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Godine 2010. u divljini je živjelo svega 3.200 tigrova, dok ih danas ima gotovo 5.700. Prema izvještaju Svjetskog fonda za prirodu (WWF) "Living Planet Report 2026", objavljenom 8. oktobra, populacija divljih tigrova porasla je za više od 70 odsto tokom posljednjih 15 godina.

Riječ je o jednom od najvećih uspjeha u zaštiti divljih životinja u savremenoj istoriji, piše Good News Dose.

Obećanje koje je dalo rezultate

Populacija tigrova dostigla je najniži nivo 2010. godine. Tada je 13 zemalja u kojima ove životinje još žive donijelo ambicioznu odluku da udvostruči njihov broj.

Uslijedile su godine upornog rada. Čuvari prirode patrolirali su kako bi spriječili krivolov, vlasti su štitile šume i zelene koridore kojima se tigrovi kreću između svojih staništa, dok su organizacije za zaštitu prirode sarađivale sa lokalnim zajednicama koje žive u njihovoj blizini.

Jedan od najuspješnijih primjera je Nepal. Prema nacionalnom istraživanju iz 2022. godine, u toj zemlji zabilježeno je 355 tigrova, dok ih je 2009. bilo svega 121, što predstavlja gotovo trostruko povećanje.

WWF Nepal istakao je da su ovom uspjehu doprinijeli lokalno stanovništvo, mladi, čuvari prirode i organizacije koje se bave očuvanjem životinjskih vrsta.

Uprkos uspjehu, stanje u svijetu i dalje zabrinjava

Isti izvještaj donosi i zabrinjavajuće podatke. Populacije divljih životinja koje naučnici prate širom svijeta smanjile su se u prosjeku za 73 odsto od 1970. godine.

Upravo zbog toga oporavak populacije tigrova ima poseban značaj. On pokazuje da smanjenje broja životinja ne mora nužno da se završi njihovim izumiranjem.

Kada države postave jasan cilj, obezbijede finansijska sredstva i uključe stanovništvo koje živi u neposrednoj blizini divljih životinja, moguće je obnoviti čak i populacije velikih predatora kojima su potrebna prostrana prirodna staništa.

U izvještaju WWF-a navode se i drugi pozitivni primjeri, među kojima su oporavak populacija zelenih morskih kornjača, plavoperajne tune i pojedinih populacija slonova u južnoj Africi.

Svaki tigar je važan

Još jedan primjer uspješne zaštite ove vrste zabilježen je nedavno u indijskoj saveznoj državi Asam, gdje je tromjesečno mladunče tigra pronađeno u bašti jednog sela.

Mladunče je spaseno i čamcem vraćeno u divljinu.

Takve akcije, zajedno sa hiljadama patrola, zaštitom šuma i saradnjom sa lokalnim zajednicama, doprinijele su oporavku populacije tigrova.

Priča o njihovom povratku pokazuje da dugoročna zaštita prirode može da donese rezultate čak i kada se čini da je neka vrsta na ivici nestanka.