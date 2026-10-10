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Muškarac stradao u napadu tigra u parku u Engleskoj

Muškarac stradao u napadu tigra u parku u Engleskoj

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Muškarac je preminuo nakon što je upao u ograđeni prostor s tigrovima u parku "Jorkšir vajldlajf park" na sjeveru Engleske.

tigar Izvor: Shutterstock

Muškarac je preminuo u napadu tigra nakon što je upao u ograđani prostor s tigrovima u parku "Jorkšir vajldlajf park" u sjevernoj Engleskoj.

"Hitne službe izašle su na lice mjesta, ali je muškarac, uprkos naporima medicinskog osoblja, preminuo na mjestu događaja", navodi se u saopštenju policije, prenosi Skaj njuz.

U incidentu tigar nije povrijeđen, saopštila je policija, dodajući da je porodica preminulog obaviještena.

Park je evakuisan nakon incidenta, a tigar je ostao u ograđenom prostoru.

Nadležni su saopštili da ne postoji šira opasnost po javnost.

Policija je apelovala na građane da ne dijele uznemirujuće snimke incidenta koji kruže internetom, a na kojima se vidi kako tigar napada muškarca.

Uprava parka potvrdila je prethodno da se dogodio "ozbiljan incident" u jednom od prostora za tigrove i navela da su procedure za postupanje u vanrednim situacijama odmah aktivirane.

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Tagovi

Engleska tigar

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