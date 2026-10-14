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Skandalozna objava američkog predsjednika: Tramp objavio bizaran AI video sa tigrom koji je ubio mladića

Skandalozna objava američkog predsjednika: Tramp objavio bizaran AI video sa tigrom koji je ubio mladića

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Američki predsjednik Donald Tramp objavio je šokantan AI snimak na kom se rve sa tigrom, i to istom životinjom koja je prije nekoliko dana usmrtila mladića u engleskom zoološkom vrtu.

Tramp objavio AI snimak na kom se rve sa tigrom koji je ubio čovjeka Izvor: Instagram/cnnnews18

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp objavio je na društvenim mrežama snimak generisan vještačkom inteligencijom na kome se rve sa tigrom koji je usmrtio muškarca u zoološkom vrtu u Engleskoj, piše Tačno.

Na snimku, objavljenom na Truth Social, Tramp obara tigra na zemlju, grli ga i smije se.

Snimak predstavlja obradu video-zapisa iz zoološkog vrta u Jorkširu kada je 22-godišnji Vilijam Čepmen ušao u kavez sa tigrom koji ga je potom usmrtio.

Nesreća se dogodila u subotu 10. oktobra, a zoo-vrt je od tada zatvoren.

Altaj, četvorogodišnji sibirski tigar iz zoo-vrta u Jorkširu, neće biti uspavan, prenijeli su britanski mediji.

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Tagovi

tigar Donald Tramp video

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