Endokrinolog otkriva najveću grešku ujutru: Samo lijepite masti za stomak i "otvarate vrata" dijabetesu

Jutro je najvažnje doba dana, a zbog mnogo obaveza uopšte ne osjećamo glad i možemo da zaboravimo na doručak. To je ozbiljna greška. Ljekari upozoravaju da to može da dovede do nagomilavanja masnog tkiva oko stomaka. Dijabetolog i endokrinolog dr Luiza Napiorkovska ističe da je to posebno opasno za djecu i tinejdžere.