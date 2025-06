Hemofarm obilježio 65 godina uspješnog poslovanja

Kompanija Hemofarm, farmaceutski lider u Srbiji i regionu, proslavila je 65 godina uspješnog rada i kontinuiranog razvoja.

Izvor: Hemofarm

Osnovan 1. juna 1960. godine u Vršcu, Hemofarm od 2006. godine posluje u okviru njemačke STADA grupe, globalnog lidera u oblasti generičkih i OTC (lijekova bez recepta) lijekova.

Tokom šest i po decenija, Hemofarm predano ispunjava svoju misiju brige o zdravlju ljudi, kroz proizvodnju kvalitetnih, efikasnih i dostupnih farmaceutskih proizvoda. Samo u 2024. godini, kompanija je proizvela impresivnih 332 miliona pakovanja, što čini oko sedam milijardi jedinica lijekova i suplemenata.

Izvor: Hemofarm

Porodica na prvom mjestu Povodom obilježavanja 65. rođendana kompanije, Hemofarm je i ove godine organizovao tradicionalni Porodični dan. Događaj je okupio zaposlene i njihove porodice na platou u fabrici u Vršcu, slaveći vrijednosti zajedništva i timskog duha. Uz brojne aktivnosti i druženje, uživali su u programu i prigodnim nagradama. Kampanja "Napišimo priču iz početka" nastavljena je u Vršcu, gdje su zaposleni ispisivali svoje riječi ljubavi na platnu koje je doputovalo iz Banje Luke. I ovog Porodičnog dana Hemofarm je slavio svoje jubilarce, a skoro svaki peti zaposleni obilježio je jubilarnu godinu rada.

Ronald Zeliger, generalni direktor Hemofarma, istakao je da iza uspjeha kompanije stoji "tim Hemofarma, od preko 4.300 stručnih i motivisanih zaposlenih u svim našim fabrikama i poslovnim centrima".

Naglasio je da su godinama unazad prepoznati kao "najbolji poslodavac u Srbiji i regionu, što je još jedan dokaz naše posvećenosti ljudima".

Zeliger je podsjetio na važne prekretnice koje je kompanija zabilježila posljednjih godina. "Prateći trendove u industriji, prošle godine smo lansirali inovativnu liniju suplemenata pod krovnim brendom One Two Three u Srbiji, a u Bosni i Hercegovini EUNOVA, liniju premium suplemenata", rekao je.

Izvor: Hemofarm

Najavio je da ove godine nastavljaju sa "strateškim akvizicijama u cilju dodatnog jačanja naših brendova u regionu", uz snažan fokus na tržištu biosimilara.

Posvećenost održivom razvoju ogleda se i u organizaciji prvog ESG (Environmental, Social, and Governance) festivala u Srbiji, te društveno odgovornoj kampanji "Napišimo priču od početka" u BiH i Srbiji. Hemofarm aktivno radi na inkluzivnom poslovanju, o čemu svjedoči podatak da žene čine 56% ukupno zaposlenih. Takođe, u prethodnom periodu je povećano snabdijevanje električnom energijom iz obnovljivih izvora energije za 15%. Kompanija je do sada objavila 13 izvještaja o održivom razvoju, a 14. je u pripremi.

"Naša strategija održivosti zasniva se na konkretnim rezultatima i sistemskim promjenama. Vjerujem da samo odgovornim poslovanjem možemo istinski doprinijeti zdravijem društvu i boljoj budućnosti", zaključio je Zeliger.

Od osnivanja do danas, u razvoj Hemofarma uloženo je više od 475 miliona eura, što je osnažilo sve segmente poslovanja – od savremenih tehnologija i širenja proizvodnih kapaciteta do društveno odgovornih inicijativa.