Umorni i pospani tokom dana? Krivci mogu biti 3 namirnice, provjerite svoj jelovnik

Naučnici otkrivaju: ove omiljene namirnice povezane su sa prekomjernom dnevnom pospanošću

Izvor: Shutterstock

Poslije napornog radnog dana mnogi jedva čekaju da legnu u krevet. Ali ako se osjećate iscrpljeno i pospano tokom dana, problem možda nije samo u manjku sna.

Najnovija istraživanja ukazuju da bi krivac mogao biti – sadržaj vašeg tanjira.

Američki istraživači otkrili su da namirnice bogate tiraminom, supstancom koji utiče na krvni pritisak, mogu da povećaju rizik od prekomjerne dnevne pospanosti (EDS) . Osjećaj hronične dnevne iscrpljenosti tako ne mora biti samo posljedica lošeg sna, već i ishrane.

Najproblematičnije su sljedeće namirnice:

Zreli sirevi (čedar, feta, parmezan, brie)

Sušeno i prerađeno meso (salama, kobasice, slanina, mortadela)

Prezrelo voće (banane, avokado)

Nešto rjeđe zastupljena kod nas u ishrani, a takođe problematična sa ovog stanovišta, je i usoljena i sušena hrana (npr. sušena riba), kao i namazi na bazi kvasca (Marmite, Vegemite).

"Naše istraživanje pokazuje da i genetika i način ishrane mogu igrati važnu ulogu u pojavi EDS-a", izjavio je dr Tarik Fakih, istraživač iz Bostona.

Stručnjaci smatraju da bi male promjene u ishrani mogle znatno pomoći, a sljedeći korak je kliničko ispitivanje kako bi se utvrdilo da li omega-3 i omega-6 masne kiseline mogu da smanje rizik od pospanosti.

Izvor: Shutterstock

Tema je dobila dodatnu težinu nakon što su američki naučnici u junu objavili rezultate studije koja je pokazala da "redovno drijemanje tokom dana može povećati rizik od prerane smrti". Praćeno je više od 86.000 odraslih osoba srednjih godina, a pokazalo se da oni koji spavaju u ranim popodnevnim satima češće imaju ozbiljne zdravstvene probleme.

Dnevna pospanost, upozoravaju ljekari, može biti signal lošeg noćnog odmora ili ukazivati na poremećaje spavanja, demenciju ili srčanu slabost. Provjerite i da li jedete dovoljno proteina - to može biti razlog iscrpljenosti i umoru.

(Lepa i srećna/Mondo)