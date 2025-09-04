"Loša crijeva povećavaju rizik od srčanih oboljenja": Kardiolog otkriva kako da izbjegnete nadimanje poslije jela

Kardiolog dr Alok Čopra naglašava važnost zdravlja crijeva za zdravlje srca i dijeli savjete iz svakodnevnog života kako biste sprečili nadimanje i poboljšali opšte stanje organizma.

Izvor: Kmpzzz/Shutterstock

Zdravlje crijeva je jednako važno za održavanje cjelokupnog zdravlja. Pored toga, loše funkcionisanje crijeva može da utiče i na rad srca. Prema jednoj studiji iz marta 2017. godine, promene u sastavu crevne mikrobiote povezane su sa hipertenzijom, srčanom slabošću, hroničnom bubrežnom bolešću, gojaznošću, pa čak i sa dijabetesom tipa 2.

Dr Alok Čopra, kardiolog, istakao je ključnu ulogu crijeva u očuvanju zdravlja srca. Takođe je podelio nekoliko jednostavnih trikova iz svakodnevnog života koji mogu da pomognu da crijeva ostanu u najboljoj formi i da se izbjegne nadimanje. Evo šta je preporučio.

"Kao kardiolog, vidio sam koliko zdravlje crijeva utiče na celokupno zdravlje, uključujući i srce. Ove jednostavne navike mogu da vam pomognu da izbegnete nadimanje poslije jela i da se osjećate najbolje moguće", rekao je doktor.

Njegove preporuke:

Jedite polako i svjesno: dobro sažvaćite hranu da biste olakšali varenje.

dobro sažvaćite hranu da biste olakšali varenje. Izbjegavajte gazirane napitke: oni zadržavaju višak gasa u organizmu.

oni zadržavaju višak gasa u organizmu. Pazite na veličinu porcija: prejedanje opterećuje crijeva.

prejedanje opterećuje crijeva. Ograničite namirnice koje izazivaju gasove: poput pasulja, sočiva i povrća iz porodice kupusnjača (brokoli, kupus).

poput pasulja, sočiva i povrća iz porodice kupusnjača (brokoli, kupus). Prošetajte posle obroka: lagana šetnja smanjuje nagomilavanje gasova i pomaže varenju.

lagana šetnja smanjuje nagomilavanje gasova i pomaže varenju. Ostanite hidrirani: dovoljan unos vode održava varenje urednim.

Prema izvještaju organizacije Johns Hopkins Medicine, stručnjaci već dugo sumnjaju na povezanost zdravlja crijeva i srca, a nova istraživanja to dodatno potvrđuju. Promjene u određenim vrstama crevnih bakterija povezane su sa visokim pritiskom, nižim nivoom dobrog holesterola, srčanim oboljenjima, infarktom, šlogom i srčanom slabošću. Nepravilna ravnoteža bakterija može da znači i više nusproizvoda koji podižu nivo holesterola i oštećuju krvne sudove.

Napomena: Sadržaj sa MONDO portala ima informativno-edukativni karakter i nije zamjena za konsultaciju sa lekarom. Prije nego što primenite bilo koji savjet iz oblasti medicine, obavezno se posavjetujte sa stručnjakom.

(MONDO)