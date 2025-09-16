logo
Profesionalni kuvari otkrivaju: "Ove morske plodove nikada ne bih poručio u restoranu"

0

Kada sjednete u restoran, vjerovatno očekujete uživanje u vrhunskom obroku i potpunu sigurnost u kvalitet namirnica. Profesionalni kuvari otkrivaju da postoje jela koja oni nikada ne bi naručili

Šta kuvari nikad ne naručuju u restoranu Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Njihovi savjeti mogu vam pomoći da izbjegnete najčešće greške i da se zaštitite od loših iskustava za stolom.

Kad sjednete u restoran, želite siguran i ukusan obrok, ali kuvari upozoravaju da postoje jela koja nikako ne bi naručili. Profesionalci iz kulinarskog svijeta slažu se da je izbor hrane u restoranu često stvar povjerenja, posebno kada je riječ o morskim plodovima i ribi.

Din Harper iz Harper Fine Dining kaže: "Ako se nađete u nekom jeftinijem restoranu, ja lično bih izbjegavao tuna rolnice. Kod ribe kvalitet pravi ogromnu razliku, a ako nije svježa, što je obično slučaj kada je cijena preniska, to ćete odmah osjetiti."

Sličan stav ima Mark MekŠejn, osnivač Food Hygiene Certificate: "Nikada ne naručujem dagnje u ponedjeljak. U mnogim restoranima isporuka morskih plodova stiže petkom, što znači da dagnje mogu stajati u skladištu puna dva dana. …"

Dodaje da prave dagnje treba prepoznati po čvrsto zatvorenim ljušturama i mirisu mora, sve što odstupa, alarm je za izbjegavanje.

Mark Pojnton, kuvar sa Mišlenovom zvijezdom, posebno je oprezan sa ribom: "Nikada ne bih poručio ribu, posebno školjke, u restoranu koji ne poznajem ili ako ne poznajem kuvara. To je zato što ne podnosim loše pripremljenu i loše skuvanu ribu."

Zaključak profesionalaca je jasan: ako niste sigurni u svježinu, bolja opcija je da izbjegnete tunu, dagnje i svaku ribu koja je sumnjiva, jer ukus i zdravlje ne bi trebalo da budu na kocki.

(MONDO)

