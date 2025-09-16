logo
Gastroenterolog sa Harvarda upozorava: Prezrele banane mogu ozbiljno da naštete zdravlju

Autor Vesna Kerkez
Stručnjak sa Harvarda, gastroenterolog dr Saurabh Sethi, otkrio je koje voće najviše škodi zdravlju crijeva.

Prezrele banane loše za zdravlje Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Na na samom dnu njegove liste našle su se prezrele banane. Iako ih mnogi smatraju zdravim izborom, zbog visokog nivoa šećera one mogu napraviti više štete nego koristi.

Prestižni stručnjak sa Harvarda, gastroenterolog dr Saurabh Sethi, ističe da iako je voće generalno zdravo, određene vrste mogu izazvati probavne smetnje. On napominje da "sve vrste voća nisu jednake" i sastavio je rang-listu od deset najčešće konzumiranih vrsta, od najgorih do najboljih po zdravlju crijeva.

Izvor: Shutterstock/Miljan Zivkovic

Na dnu liste našle su se prezrele banane. Dr Sethi objašnjava da su one toliko bogate šećerom da su ih neki opisivali kao "čokoladice u žutoj kori".

Prezrele banane podižu nivo šećera u krvi i pružaju manje hrane korisnim bakterijama u crijevima.

Dok se prezrele banane nalaze na "crnoj listi", blago zelene banane su ocijenjene sa 5/10, jer imaju viši sadržaj vlakana koji su korisni za zdravlje srca, crijeva i metabolizma.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Na vrhu liste, prema Sethiju, su borovnice i nar, voće koje obiluje antioksidansima i imaju snažan efekat u borbi protiv slobodnih radikala i upala

(MONDO)

