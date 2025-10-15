Da li je ovsena kaša zaista toliko zdrava? Pogledajte šta se krije u jednoj činiji

Ovsene pahuljice imaju brojne prednosti, ali budite oprezni sa instant varijantama punim šećera.

Ovsena kaša odavno ima reputaciju zdravog doručka, ali da li su ovsene pahuljice zaista toliko čudesne? Odgovor zavisi od toga koju vrstu ovsene kaše jedete. Objašnjavamo.

Kada govorimo o običnim, klasičnim ovsenim pahuljicama, riječ je o cjelovitoj žitarici sa izuzetnim nutritivnim sastavom. I tu teško da možete da pogriješite. A ako otvarate kesicu instant ovsene kaše sa ukusom, postavlja se pitanje koliko je taj obrok zdrav. O ovoj temi govori registrovana dijetetičarka Bet Červoni, koja otkriva šta se zapravo krije u činiji ovsenih pahuljica, piše Klivlend klinika.

Nutritivna vrijednost ovsenih pahuljica

Ovsena kaša s pravom nosi epitet "zdrave hrane". Bogata je proteinima i vlaknima, ključnim komponentama koje čine ishranu uravnoteženom i hranljivom. Pored toga, stara dobra ovsena kaša obiluje vitaminima i mineralima.

Pola šolje suvih pahuljica, što odgovara jednoj porciji, sadrži:

mangan: 64 odsto preporučenog dnevnog unosa

bakar: 18 odsto

vitamin B1 (tiamin): 16 odsto

magnezijum: 13 odsto

fosfor: 13 odsto

cink: 13 odsto

gvožđe: 10 odsto

vitamin B5: 9 odsto

"To je zaista namirnica bogata hranljivim materijama", kaže Červoni.

Zdravstvene prednosti ovsenih pahuljica

Sve te hranljive materije doprinose brojnim benefitima za organizam. Evo najvažnijih:

Da bi ovsena kaša zadržala svoje koristi, za sladak ukus najbolje je dodati voće.

Snižava holesterol

Istraživanja pokazuju da svakodnevna činija ovsene kaše može da smanji rizik od srčanih bolesti, tako što snižava ukupni i loš (LDL) holesterol. Rezultati mogu da se pojave prilično brzo. Jedno istraživanje pokazalo je da su učesnici imali značajno niže nivoe holesterola već nakon osam nedjelja redovnog konzumiranja ovsenih pahuljica.

"To je veliki plus za vaše zdravlje, a sve to postižete već doručkom", napominje Červoni.

Reguliše nivo šećera u krvi

Ovsene pahuljice sadrže rastvorljiva vlakna poznata kao beta-glukan. Ona u crijevima formiraju gelastu masu koja usporava apsorpciju glukoze u krv. Zbog toga se ovsena kaša često preporučuje osobama sa dijabetesom tipa 2. Ipak, pojedina istraživanja navode da efekat može da varira od osobe do osobe.

Pomaže kod mršavljenja

Ovsena kaša stvara dugotrajan osjećaj sitosti, što olakšava kontrolu apetita.

"Kada se duže osjećate siti, lakše je da izbjegnete grickanje između obroka. Na kraju, to smanjuje unos nepotrebnih kalorija", objašnjava Červoni.

Naučnici su utvrdili da redovno konzumiranje ovsenih pahuljica može da doprinese smanjenju tjelesne težine, indeksa tjelesne mase (BMI), masnih naslaga i obima struka.

Poboljšava varenje

Zahvaljujući bogatstvu vlakana, ovsena kaša ima blagotvoran uticaj na probavu. Kombinacija rastvorljivih i nerastvorljivih vlakana stimuliše crijeva i olakšava pražnjenje.

"Ovsena kaša zaista može da pomogne zdravlju organa za varenje", naglašava Červoni.

Pola šolje ovsenih pahuljica sadrži oko 4 grama dijetetskih vlakana, dok je preporučeni dnevni unos za dobru probavu između 25 i 35 grama.

Kada ovsena kaša nije zdrava?

Uz sve njene prednosti, djeluje skoro nemoguće da ovsena kaša bude nezdrava, ali ipak može. Glavni krivac su instant verzije sa dodatim ukusima.

"Proizvođači hrane često dodaju velike količine šećera da bi poboljšali ukus, a to poništava mnoge koristi koje ovsenim pahuljicama inače pripadaju", upozorava Červoni.

Njena preporuka je jednostavna - uvijek proverite deklaraciju i obratite pažnju na dodat šećer.

"Ako ga ima previše, potražite drugu opciju", savjetuje ona.

Ako želite da zasladite ovsenu kašu, najbolje je da to uradite sami. Male količine smeđeg šećera, meda ili javorovog sirupa su prihvatljive, ali i voće ili začini mogu da daju prirodnu slast.

