Genetska zagonetka mucanja: Naučnici otkrili desetine povezanih lokacija u DNK

Mucanje je uobičajena pojava za jedan odsto populacije, ali precizan genetski uzrok poremećaja tečnosti govora ostaje nejasan.

Nedavna studija objavljena u časopisu "Priroda genetike" identifikovala je 57 genetskih lokusa povezanih sa mucanjem, koji se dovode u vezu sa 48 specifičnih gena.

Vođa studije Dženifer Belou iz Univerzitetskog medicinskog centra "Vanderbilt" u Tenesiju rekla je da niko zapravo ne razumije zašto neko muca i da je to potpuna misterija.

U studiji su analizirani podaci od blizu 100.000 osoba koje su prijavile da mucaju i upoređeni su sa više milion ljudi koji ne mucaju.

Stručnjaci vjeruju da je mucanje prvenstveno genetsko, prenosi agencija DPA.

"Ljudi su pokušali da identifikuju specifične gene koji su odgovorni za mucanje, ali nisu uspjeli", izjavio je neurolog Martin Somer iz njemačkog Univerzitetskog medicinskog centra "Getingen".

Somer navodi da je mucanje povezano sa razlikama u lijevoj hemisferi mozga.

"Postoji područje sa smanjenim integritetom vlakana. Moždana vlakna koja povezuju različite regione sive mase ne funkcionišu tako efikasno kao kod tečnih govornika", izjavio je ovaj stručnjak.

LJudi koji mucaju tačno znaju šta žele da kažu, ali to ne mogu tečno da izraze u tom trenutku. U mnogim zemljama mucanje se prepoznaje kao invaliditet, a pogođena djeca mogu da se upišu u školu radi prilagođavanja.

Postoje tri glavna tipa mucanja: ponavljanje glasova i slogova, produžavanje pojedinačnih glasova i blokada prije ili tokom izgovaranja riječi.

Prema logopedu Klaudiji Valter, glavni izazov za ljude koji mucaju je često prelazak u samoglasnike, posebno poslije suglasnika.

Prateći simptomi mogu da uključuju fizički napor da se prevaziđu prekidi govora ili potpuno izbjegavanje određenih riječi.

Mucanje se obično razvija između druge i šeste godine. Stručnjaci preporučuju terapiju ako dijete pokazuje znake poteškoća sa govorom i počne da odmahuje glavom, podiže glas ili otežano izgovara određene riječi.

Roditelji treba da se konsultuju sa pedijatrom ako se dijete stidi, povlači se iz društva ili nerado govori.