Šta može da krije hronični umor? Mnogi ga ignorišu, a šalje znakove upozorenja za zdravlje

Hronični umor može da skriva određene zdravstvene probleme ili disbalanse u organizmu.
Normalno trajanje sna treba da bude između 7 i 9 sati po noći. Ako ne uspijevate da se dovoljno odmorite ili se budite umorni čak i nakon dovoljno sna, savjet je da istražite razloge.
Uzroci hroničnog umora
Apneja u snu
Ponavljani prekidi u disanju fragmentiraju dubok san i izazivaju osjećaj umora, uz moguće kardiovaskularne rizike. Znaci:
- glasno hrkanje,
- buđenje sa osjećajem gušenja,
- suva usta ujutru.
Hronični stres
Održava povišene nivoe kortizola, što remeti metabolizam, nivo šećera u krvi i san, dovodeći do fizičkog i mentalnog iscrpljenja.
Nutritivni nedostaci
Nedostatak vitamina B12, B9, B1, gvožđa, magnezijuma i kalijuma utiče na proizvodnju energije i kvalitet sna.
Hipotireoza
Smanjeni nivoi hormona štitne žlijezde usporavaju metabolizam, izazivajući umor, povećanje tjelesne težine, suvu kožu i druge simptome.
Anemija usljed nedostatka gvožđa
Nedostatak gvožđa smanjuje transport kiseonika u tkiva, izazivajući slabost mišića, lupanje srca, bljedilo i vrtoglavicu.
Ne ignorišite uporan umor. Konsultacija sa ljekarom je ključna za dijagnozu i odgovarajući tretman, naročito kada umor utiče na kvalitet života. Prilagođavanje životnog stila, uravnotežena ishrana i dovoljan san mogu da pomognu u prevenciji i ublažavanju ovih stanja.
- Napomena: Sadržaj sa MONDO portala ima informativno-edukativni karakter i nije zamjena za konsultaciju sa ljekarom. Prije nego što primijenite bilo koji savjet iz oblasti medicine, obavezno se posavjetujte sa stručnjakom.