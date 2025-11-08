logo
Šta može da krije hronični umor? Mnogi ga ignorišu, a šalje znakove upozorenja za zdravlje

Šta može da krije hronični umor? Mnogi ga ignorišu, a šalje znakove upozorenja za zdravlje

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Hronični umor može da skriva određene zdravstvene probleme ili disbalanse u organizmu.

Umor može biti simptom brojnih bolesti Izvor: Shutterstock/SpeedKingz

Normalno trajanje sna treba da bude između 7 i 9 sati po noći. Ako ne uspijevate da se dovoljno odmorite ili se budite umorni čak i nakon dovoljno sna, savjet je da istražite razloge.

Uzroci hroničnog umora

Apneja u snu

Ponavljani prekidi u disanju fragmentiraju dubok san i izazivaju osjećaj umora, uz moguće kardiovaskularne rizike. Znaci:

  • glasno hrkanje,
  • buđenje sa osjećajem gušenja,
  • suva usta ujutru.

Hronični stres

Održava povišene nivoe kortizola, što remeti metabolizam, nivo šećera u krvi i san, dovodeći do fizičkog i mentalnog iscrpljenja.

Nutritivni nedostaci

Nedostatak vitamina B12, B9, B1, gvožđa, magnezijuma i kalijuma utiče na proizvodnju energije i kvalitet sna.

Hipotireoza

Smanjeni nivoi hormona štitne žlijezde usporavaju metabolizam, izazivajući umor, povećanje tjelesne težine, suvu kožu i druge simptome.

Anemija usljed nedostatka gvožđa

Nedostatak gvožđa smanjuje transport kiseonika u tkiva, izazivajući slabost mišića, lupanje srca, bljedilo i vrtoglavicu.

Ne ignorišite uporan umor. Konsultacija sa ljekarom je ključna za dijagnozu i odgovarajući tretman, naročito kada umor utiče na kvalitet života. Prilagođavanje životnog stila, uravnotežena ishrana i dovoljan san mogu da pomognu u prevenciji i ublažavanju ovih stanja.

  • Napomena: Sadržaj sa MONDO portala ima informativno-edukativni karakter i nije zamjena za konsultaciju sa ljekarom. Prije nego što primijenite bilo koji savjet iz oblasti medicine, obavezno se posavjetujte sa stručnjakom.

