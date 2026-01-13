Da li kiseli kupus smije da stoji na minusu? Masovno pravimo grešku sa zimnicom na terasi

Šta se dešava sa kiselim kupusom na terasi kada su temperature ispod nule?

Izvor: Baloncici/Shutterstock

Čim temperature padnu ispod nule, svako domaćinstvo se pita da li je bezbjedno držati kiseli kupus na terasi. Iako deluje logično da hladnoća čuva zimnicu, stručnjaci upozoravaju da smrzavanje može ozbiljno da ošteti fermentisani kupus.

Zašto smrzavanje nije bezopasno?

Kiseli kupus je fermentisana namirnica i zahteva stabilne uslove čuvanja. Ako stoji na temperaturama ispod nule, dolazi do smrzavanja salamure, što može da izazove:

pucanje tegli i buradi,

promjenu strukture listova (nakon odmrzavanja postaju mekani i gnjecavi),

gubitak prepoznatljivog ukusa i kvaliteta.

Kupus možda neće odmah da se pokvari, ali neće imati kvalitet potreban za savršenu sarmu.

Postoji li izuzetak?

Da, ali uz veliki oprez. Ako imate zatvorenu i dobro izolovanu terasu gde temperatura tokom zime ne pada ispod nule, kiseli kupus može privremeno da stoji tamo. Idealni uslovi su 2-8°C, bez naglih promena temperature. Problem nastaje na otvorenim terasama, posebno noću, kada minus lako ugrožava zimnicu.

Gde je najbolje čuvati kiseli kupus zimi?

Najsigurnija mjesta su:

podrum,

ostava ili druga negrijana, ali zaštićena prostorija,

prostorije sa stabilnom temperaturom.

U ovim uslovima kupus možete da čuvate mjesecima, bez rizika od smrzavanja ili kvarenja.

Kada zimnica može na terasu?

Ako je terasa zatvorena, bez direktnog izlaganja suncu, vetru i kiši, a temperatura ne varira drastično tokom dana, tada je skladištenje na terasi moguće.

Pravila za čuvanje:

t emperatura ne smije da padne ispod nule,

izbjegavajte pregrevanje, sunce preko stakla,

tegle postavite u senku, u tamniji ugao, daleko od spoljašnjeg zida.

Kada zimnica nikako ne sme na terasu?

terasa nije zatvorena i postoji rizik od smrzavanja,

sunce direktno obasjava tegle veći dio dana,

postoji kondenzacija ili orošavanje tegli,

dnevna temperatura je viša od 10°C.

(Kurir/MONDO)