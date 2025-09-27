logo
Cijena kupusa u Srpskoj tri puta niža nego prošle godine, proizvođači nezadovoljni 2

Autor mondo.ba
2

Jesenji kupus u Republici Srpskoj izuzetnog je kvaliteta i ima ga više nego što trenutno tržište može da primi, izjavio je predsjednik Udruženja povrtara Republike Srpske Darko Ilić.

Kupus Izvor: Shutterstock

"Plašim se da je naše tržište malo za količine koje se nude. Prerada je zakazala, kao i svake godine", rekao je Ilić.

Ipak, on očekuje da će za oko dvije sedmice situacija biti bolja imajući u vidu da slijedi sezona kiseljenja kupusa.

Ilić je naveo da poljoprivrednici kupus prodaju po cijeni od 0,20 do 0,25 KM po kilogramu, što smatra ekonomski neisplativom cijenom.

"Cijena je tri puta manja u odnosu na prošlogodišnju", dodao je Ilić.

On je rekao da se u prodavnicama cijena kupusa kreće između 0,60 i 0,80 KM po kilogramu, te je napomenuo da proizvođači ne mogu uticati na tu cijenu.

Prema njegovim riječima, prinos kupusa varira od sortimenta, ali prosjek je između 50 i 70 tona po hektaru.

"U Lijevče polju i zapadnoj Krajini uglavnom je zeleni kupus, u Semberiji bijeli. I jedan i drugi su pogodni i za kiseljenje i za ribanje", zaključio je Ilić.

(MONDO/Srna)

Komentari 2

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Gz

Ma ovi naši stručnjaci uvijek promaše. Čuj 3 puta jeftinije nego lani pa mora biti kad su ga zasadili 4 puta više nego lani. Čista logika, da su ga zasadili duplo manje nego lani sad bi bio skuplji no prošle godine. Ovako skuplja ambalaža (vreća) od kupusa.

zole

Ponuda kreira cijenu

